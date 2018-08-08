Ekonominin başında geceli gündüzlü çalışan bir bakan var. Hem gerçekçi hem ümitvâr hem de kararlı.

Aylak bürokratları şimdiden "çat kapı" titrettiği kulağımıza gelmeye başladı, çok şükür.

Bu daha başlangıç, "onun bunun adamıyım, ense yapar yatarım" devri bitti.

Sayın Bakan, ABD krizi dolayımında da hamasetten uzak, devlet ciddiyetine vurgu yapan son derece seviyeli bir açıklama yaptı.

Dolardaki yükselişe karşı da hamaset lakırdılarına tenezzül etmedi. Rasyonel akılla piyasalara güven vermeye çalıştı.

Kuşkusuz vatanın bekası her şeyin üstündedir; ticari saldırılara karşı da direneceğiz.

Ama akıllıca...

"Dolara levye atılabilir mi?" başlıklı yazımda şöyle demiştim: "Liberal bir dünyada egemen güçlere kafa tutarken, kılcallarında liberal değişkenler dolaşan bir toplumla ne kadar direneceğiz? (...) Tamam, diz çökmeyelim. Ama gerçekleri de hamasete kurban etmeyelim..."

Tasarruf, üretim ve ihracat için ülkece seferberlik ilan edilmeli.

Başka yolu yok.

Bunun için de çok çalışmak ve israfa son vermek şart.

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