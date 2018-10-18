"Şebelek muhalefet" ekonomik gidişattan Brunson meselesine kadar ne diyorsa onlar da aynı şeyi söylüyorlar.

Hem de "ifade kalıplarına" kadar aynı.

Onlar kim mi?

FETÖ medyasının genel yayın yönetmenleri, malum medya imamları ve yazarçizerleri...

Kaçtıkları (veya kavuştukları) "anavatanlarında" hazırladıkları videolarla sosyal medyada arzı endam ediyorlar.

"Şebelek muhalefetin" hık demiş burnundan düşmüş gibiler.

Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı adına "muhalefet piyasasında" dolaşan hangi lakırdı varsa bunların da dilinde.

Brunson konusunda da "biz bu işten ne kazandık" yollu ironi denemeleri yapıyorlar.

Lakin... Kimi AKP'liler kadar ironi yetenekleri olmadığı için "papazın hayır duasını almışızdır" diyebilmiş değiller.

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