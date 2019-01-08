Batı'daki algıya göre PKK'nın türevleri YPG / PYD özgürlük ve demokrasi için savaşan laik, seküler "oluşumlardan" ibaret.

Özellikle de kafa kesen DEAŞ'a karşı savaşan, bu savaştan dolayı da acılar çeken Kürtler yani.

Dahası, ABD'nin müttefikleri. Boşuna "kara kuvvetlerimiz" denilmedi ya.

Haliyle çok sempatik, çok sevimliler.

Başka?

Bu "oluşumlar" Kürtleri özgürleştirmek, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için "dinci radikalizme" karşı savaşıyorlar.

Başka?

Bu "oluşumlar" tüm Kürtlerin temsilcisidirler. Bölgede ve hatta tüm dünyada ne kadar Kürt varsa bunları destekliyor.

Desteklemeyenler de zaten "cahş" veya "Sarayın Kürtleri"dirler.

İsterse tüm hayatları cezaevlerinde işkencelerle geçmiş olsun fark etmez. Değil mi ki YPG / PYD'ye karşıdırlar, haindirler.

Üç aşağı beş yukarı Batı'daki algı bu.

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Söz konusu algının bir de mütemmim cüzü (tamamlayıcısı) var.O da şudur:PKK türevi mahut oluşumlara "" karşı çıkıyor. Onları yok etmek istiyor.Üstelik, Türkiye'yi de Batı kulübünden, Batılı değerlerden, hatta NATO'dan uzaklaştırıyor.Yetmezmiş gibi "kara ordumuz" YPG/ PYD'nin boğaz kesen DEAŞ'a karşı savaşmasına engel oluyor...ABD bu algı üzerinden bin yıldır birlikte yaşadığımız Kürtlerin hamiliğine soyunuyor.Bu algı üzerinden Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "" diyebiliyor.Bu algı üzerinden, "ABD, TürklerinSuriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasınıgüvence altına almaya çalışıyor" şeklindeküstah bir açıklama yapabiliyor.Bu algı olduğu sürece...İran'a karşı 8 yıl fasılasız savaştırdığınız'ın zulmünden 1988'de kaçan Kürtlere biz kucak açarken siz neredeydiniz, deseniz de fayda etmez.Şimdi anlaşıldı mı "Fetullah kapatması aydınlarının" yerleştirmeye çalıştığı Kürt algısının, ABD'nin Kürtler üzerinden bölgede kendisine alan açmasının lansmanı mesabesinde olduğu?Şimdi anlaşıldı mı...Irak'ınşeklinde bin yılın yabancısı tefriklerinneden yapıldığı? (Sömürgeci aydınlarınşu namussuzluğuna bakın; AraplarınTürklerin mezhebi var da Kürtlerin yokmu?)Şimdi anlaşıldı mı...O "diktatör" söylemlerinden FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasına kadar kimlere nasıl hizmet edildiği?Şimdi anlaşıldı mı 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen'nun neden PKK türevi YPG hakkında, "" dediği?Şimdi de CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S- 400'lerin NATO güvenliğine uymadığından bahisle "S-" diyebiliyor.Bu soruyu'ya mı'a mı vekaleten soruyor?Hayır yani, biraz daha kaptırsa, "Gomonist Akepe bizi NATO'dan uzaklaştırıyor" diyecek.Bereket versin, Rusya komünist değil de AK Parti yırtıyor.