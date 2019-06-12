Türkiye'yi bir süredir tehdit eden ABD geçen gün Türk pilotlara F-35 avcı uçağı eğitimini sonlandırdı.

ABD, menfaati söz konusu olduğunda teamül, anlaşma vesaire iplemez.

Tüm emperyalistler gibi tek ilkeleri var: Menfaat.

Bu ilkelerine o kadar ilkel şekilde bağlıdırlar ki, ihtiyaç hasıl olduğunda kendi "putlarını" bile helva misali yerler.

Huawei piyasada yükselince ne yaptıklarını gördük. Tapındıkları serbest piyasa ekonomisi, liberal değerler falan dinlemediler.

ABD devlet kararıyla, Intel ve Qualcomm Huawei'ye tedarik akışını dondurdu; Google da Huawei'nin Android lisansını iptal etti.

Hani yegâne belirleyici olan serbest piyasa koşullarıydı?

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ABD Savunma Bakan Vekiligecesi "Atlantik sisteminin"saldırısına uğramadı.Bu ahval ve şerait içinde S-400 almayalım demek, her taraftan kuşatılmış ülkemizin netice itibariyle savunmasız kalmasına razı olmak demektir.ABD Kongresi'nde, Türkiye'nin S-400'leri alması halinde CAATSA yaptırımlarına maruz bırakılması konusundatam bir mutabakat içinde.Uzun lafın kısası, 'ya hava savunma sistemi almayarak saldırılara açık olursunuz ya da ekonominizi çökertiriz' diyorlar., yani, tam bağımsız Türkiye idealimizden vaz mı geçeceğiz?'la kazandığımız mühletin sonuna geldik. Tekrar "" eşiğine döndük.Ümitvâr olalım: Tek kutuplu dünya can çekişiyor. Çin - Rus yakınlaşması bunun en bariz göstergesi.Yeniden şekillenen dünyada bize yakışan yerimizi almak istiyorsak..."Aynı gemideyiz" bilinciyle iktidarıyla muhalefetiyle kenetlenerek,'mızdan da muzaffer çıkmak zorundayız.