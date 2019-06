Binali Yıldırım'ın İsmailağa cemaatini ziyareti Amerikan kanalı FOX TV'nin algı operatörü F. Portakal'ın anlaşılan çok ağrına gitmiş.

"Hâlâ tarikatlardan, cemaatlerden medet umanlar var" diyor.

Hiç utanmıyor!..

İsmailağa mensupları 15 Temmuz'da ölümüne meydanlara koşmuşken, Portakal'ın kankası İmamoğlu "taşkınlık yapmayalım" deyip "yurtta sulh" mavalları okuyor, eşi hanımefendi de 15 Temmuz destanını yazan bu aziz milletin evlatlarına "beyinsiz" diye hakaret ediyordu.

Amerikan Portakal'ı o kadar ikiyüzlü ki...

Şayet kankası CHP'li Ekrem İmamoğlu erken davranıp aynı cemaati ziyaret etseydi, "tarikatlardan medet ummak" şeklindeki lakırdıların yerini, "şu hoşgörüye bakar mısınız" yollu güzellemeler alacaktı.

Ekrem Bey de ondan geri kalmayacak, herkesi kucakladığını falan söyleyecekti.

İtiraz eden çıkarsa da kuvvetle muhtemel "Üzülüyorum" diyecekti.

"Ben hayatımda bunun kadar üzülüyormuş gibi yapıp üzülmeyen, dili başka kalbi başka söyleyen adam görmedim" diyen olursa da malum tepkisini koyacaktı:

"Yazık sana, yazık sana..."

***

***

Sahtekarlıkta menfaatleri kesilince muhalif olanhiç aşağı kalmıyorlar.O kadar ki...bilmem nerde indirim yapacağından söz etse göklere çıkartırlar, sıra'nin yaptığı hizmetlere gelince "" derler.Malumunuz, iktidarlar doğası itibariyle yıpratıcıdır. Hele ömrü uzunsa her alanda zaaflar boy gösterir.Muhalefet de tam aksine enerji biriktirir, ne bileyim, her bakımdan kendini geliştirir.Bunlarda tam ters etki yaptı; her bakımdan dökülüyorlar.Seviye derseniz,Erdoğan'ı korumak için alacağımızıiddia edecek kadar yerlerde sürünüyorlar.Karakter derseniz, tek ayak üzerinde kırk yalan.Eleştirel akıl derseniz, daha dün "" falan diyerek Erdoğan'ın yanında duranları aşağılıyorlardı, bugünarkadaşımızın dediği gibi 3 ayda Ekrem İmamoğlu'na iman ettiler.Bir de herkesi sersem sanacak kadar çakallar. Amerikan Portakal'ı zaten bunların önde gidenlerinden.Geçenlerde gündüz gözüyle Trabzonluların zekasıyla alay etmeye çalışmış, hülasa, üç kuruşluk aklıyla Trabzonluları manipüle edeceğini sanmıştı.Esenler Belediye Başkanı'nın İmamoğlu'na, "" mealindeki tepkisini FOX TV 'de "Trabzonlulara hakaret etti, derhal özür dilesin..." yollu kampanyaya çevirmek için panayır hokkabazı gibi kıvrandı durdu.Böyle rezil algı operatörlüğü görülmemiştir.Esenler Belediyesi'nin Adıyamanlı başkanı, "" dedi. Hadi senin kankan İmamoğlu da Fenerbahçe atkısıyla poz vereceğine o kadarını söylesin de görelim.hemşerilerimden havasını alınca algı operatörlüğü marifetini Atatürkçülere çevirdi.'ın söz konusu ziyaretini eleştirmek sadedinde'in bir sözünü kullanmayı ihmal etmedi.Son numarası da bu galiba.Halbuki, "" derken veyaFETÖ'cüleri hapishanede ziyaretetmek isterken veya 15Temmuz işgal girişimini "tesmiye ederlerken Atatürk'ünsözü dahil hiçbir sözü aklınagelmemişti.Hep diyorum ya...Muhafazakarlar nasıl ki "" mesabesindeki FETÖ'yüsilip attılar, gerçek Atatürkçüler debuyani, busahtekarlarısilip atmak zorundadırlar.Yoksa Türkiye harici operasyonlara açık olmaktan kurtulamaz.