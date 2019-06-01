Binali Yıldırım'ın İsmailağa cemaatini ziyareti Amerikan kanalı FOX TV'nin algı operatörü F. Portakal'ın anlaşılan çok ağrına gitmiş.

"Hâlâ tarikatlardan, cemaatlerden medet umanlar var" diyor.

Hiç utanmıyor!..

İsmailağa mensupları 15 Temmuz'da ölümüne meydanlara koşmuşken, Portakal'ın kankası İmamoğlu "taşkınlık yapmayalım" deyip "yurtta sulh" mavalları okuyor, eşi hanımefendi de 15 Temmuz destanını yazan bu aziz milletin evlatlarına "beyinsiz" diye hakaret ediyordu.

Amerikan Portakal'ı o kadar ikiyüzlü ki...

Şayet kankası CHP'li Ekrem İmamoğlu erken davranıp aynı cemaati ziyaret etseydi, "tarikatlardan medet ummak" şeklindeki lakırdıların yerini, "şu hoşgörüye bakar mısınız" yollu güzellemeler alacaktı.

Ekrem Bey de ondan geri kalmayacak, herkesi kucakladığını falan söyleyecekti.

İtiraz eden çıkarsa da kuvvetle muhtemel "Üzülüyorum" diyecekti.

"Ben hayatımda bunun kadar üzülüyormuş gibi yapıp üzülmeyen, dili başka kalbi başka söyleyen adam görmedim" diyen olursa da malum tepkisini koyacaktı:

"Yazık sana, yazık sana..."

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