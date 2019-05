Necip Fazıl üstadımız cezaevinde en uzun süre merhum Menderes döneminde yattı.

Suçu mu?

Düşünce suçu, başka ne olacak!

Üstelik, Menderes'le bizzat görüşür, dahası yarenlik ederdi.

CHP'ye karşı da en etkili en sarsıcı yazılar döşenirdi

Fakat dönem her ne kadar Menderes dönemi olsa da yargıyı kontrolünde tutan her daim CHP zihniyetiydi.

Necip Fazıl'a bedel ödetmeyi adeta "resmi görev" bellemişlerdi

Basın cezaları sebebiyle sık sık cezaevine giren Necip Fazıl da en sonunda şöyle isyan etmişti:

"Zindanın anahtarı bizde, içinde de biz varız!"

***

Özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonra, yargıda FETÖ temizliği yapıldı!

Bu elbette olması gereken bir şeydi...

Peki ya sonra?

FETÖ'den boşalan yerleri kim doldurdu? Son zamanlarda "yargıda yaşanan tuhaflıklar" bu soruyu sormayı zorunlu kılıyor

Birkaç ay evvel bu köşecikte, "Bu nasıl yargı kararıdır ey erenler?" serlevhalı bir yazıyla bu "tuhaflıklardan" birini dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım.

CHP eski Milletvekili Eren Erdem'le ilgili gazeteci arkadaşı Emre Erciş'in skandal iddialarını haber yapan gazeteci Şükrü Sak'a 14 ay hapis cezası verilmişti.

Tuhaftan öte tam bir fecaatti.

Yazık ki hâlâ kimseciklerde tık yok.

Bir gazeteci (Şükrü Sak) bir siyasetçi (Eren Erdem) ile ilgili "aile dostuyduk" dediği başka bir gazetecinin (Emre Erçiş) "iddialarını" haber yaptığı için 14 ay hapis cezası alıyor ama "nerde bu basın özgürlüğü?" diyenlerden "Türkiye'de gazeteciler cezaevine atılıyor" diyenlere kadar herkes dut yemiş bülbüle dönüyor.

Nedir bu?!

***

Tamam, ortada bir "hakaret" iddiası var, ama "hakareti yapan" Şükrü Sak değil ki.

Şu garabete bakın:

Şükrü Sak'a 14 ay hapis cezasını veren işbu mahkeme; hakareti yapanın Şükrü Sak olmadığını kabul ediyor!

İşbu mahkeme, "CHP eski Milletvekili Eren Erdem'e, cezaya konu olan hakareti, "aile dostu" Emre Eciş'in yaptığını da kabul ediyor!

İşbu mahkeme, "Emre Erciş ile ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığının sorulmasına" diye ara karar da veriyor!

Fakat....

İşbu mahkeme kendi verdiği "ara karar" dolayımında kendi sorduğu sorunun cevabını bile beklemeden gazeteci Şükrü Sak'a basıyor cezayı: Al sana 14 ay mahpus damı.

Bu kadar "haksız" karar olabilir mi?

CHP'li Eren Erdem'e gazeteci kankası Emre Erciş hakaret ediyor, cezayı Şükrü Sak alıyor

Şükrü Sak siyasî ve ideolojik ön yargılarla verildiğine inandığı bu "adaletsiz" karara tıpkı Necip Fazıl gibi isyan ediyor...

Geçen gün aradı, "28 Şubat darbe sürecinde içeri atıldık... FETÖ'nün yargıyı ele geçirdiği süreçte içeri atıldık... Şimdi yine biz içeri gidiyoruz..." dedi.

Sonra da şu soruyu sordu: "Abi biz neden her devrin mahkûmuyuz?"

Bilmiyorum Şükrü dedim, bilmiyorum.

Tek bildiğim...

AKP'li sinsiler ve fırıldaklar AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmak istediği dönem başta olmak üzere her dönemde Erdoğan'ın yanında pazarlıksız ve tavizsiz bir duruş sergilemendir.