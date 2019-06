Biz Trabzonlular kendimizle dalga geçecek kadar özgüven sahibiyiz. O Temel fıkraları biraz da bundan doğar.

Lafı eğip bükmeyi bilmeyiz.

Sadece dik oynamayı değil, dik konuşmayı da severiz. Dan diye kitabın ortasından konuşuruz hepimiz.

Gittiğimiz her yere de Trabzonspor'u götürürüz. Onun için "Bize her yer Trabzon" deriz. Yoksa "memleket" hasretine dayanamayız.

Vatanından ayrı düşmüş 'göçmen' Rusların asimile olmakta gösterdikleri trajik yetersizliğe vurgu yapan Andrey Tarkovski'den mülhem vaktiyle şöyle demiştim:

Asimile olabilseydik 'fıkra' olur muyduk hiç?!..

Zira, her Trabzonlu memleketinden uzakta, hiç bilinmeyen, söylenemeyen bir Temel fıkrasıdır.

Kimse kendi memleketinde 'fıkra' olmaz.

***



Aşırı solcu / militan bir akrabam, "Trabzonspor'un maçı olduğu sırada, devrim bile olsa dönüp bakmam" demişti.

Dindarı muhafazakarı da üç aşağı beş yukarı böyledir. Söz konusu Trabzonspor olunca kimseye eyvallahı yoktur.

Geçen gün önümüzdeki sezon için tasarlanmış bordo mavili formayı giyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu forma 2010-2011 şampiyon olduğumuz senenin forması" dedi.

Hülasa, İmamoğlu gibi 2010- 2011 şampiyonu kim sorusuna, "Onu TFF belirler" diyerek kıvırmadı, neye inanıyorsa söyledi.

Trabzon'da çok sevilen Ortahisar Belediye Başkanı A. Metin Genç, "Aynı çıkışı Ekrem İmamoğlu'ndan da bekliyoruz" dedi.

Tüm Trabzonlular bekliyor.

İmamoğlu bu çağrıya cevap verecek mi yoksa "ünlem" koyup sıvışacak mı, göreceğiz.

Mümkünse şeffaf olsun, kalabalıklarda başka, tenhalarda başka konuşmasın.

Mesela, Trabzon'da çıkan Günebakış gazetesinin sahibi ve başyazarı Ali Öztürk'ü arayıp, "Trabzon isminden ve Trabzonluluğumdan üzerime geliyorlar. Trabzon benim maneviyatım. Beni maneviyatım üzerinden vurmak istiyorlar..." diyor ya aynı şeyi ulusal medyada da söylesin.

"Maneviyatına" ne kadar sahip çıkıyormuş tüm Türkiye görsün.

***



Hükümetteki 4 bakan Trabzonlu, AK Parti'nin kazandığı İstanbul ilçe belediyelerinde 6 belediye başkanı Trabzonlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Trabzonlu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iki damadı (Bakan Albayrak ve İHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar) da Trabzonlu.

İmamoğlu sırf Trabzonlu diye üzerine giden kim?

Böyle basit yalan olur mu?

Pontus benzetmesi yapan o Yunan sitesine neden haddini bildirmiyorsun, neden Trabzonluluğa sahip çıkmıyorsun denildi.

Buradan, "Beni maneviyatım üzerinden vurmak istiyorlar" sonucunu çıkartmak kusura bakmasın ama basitlikten başka bir şey değil.

Kendisini bu kadar kurnaz, Trabzonluları da bu kadar saf zanneden bir Trabzonluyu da ilk kez görüyorum.

Madem "maneviyatına" o kadar düşkündü de CHP Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygun Trabzonlulara Rum Pontus derken neden ağzını açıp da tek kelime etmedi?

İmamoğlu boş şeylerle uğraşacağına, Trabzonlu hemşerimiz Nihat Genç'in, "PKK'ya seçim rüşveti olarak İSPARK'ı mı vereceksiniz" sorusuna cevap versin. Buna ben de "israfa böyle mi engel olacaksınız" sorusunu ekleyeyim.

Basitliğe sapmadan "maneviyatına" yakışır şekilde cevabını bekliyoruz.