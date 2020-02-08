"Efendim biraz önce Ekrem aradı, "Herkesi kucaklayacağım demiştim, daha Ahmet Hakan'ı bile kucaklayamadıktan sonra sözümü yemiş olmaz mıyım, diyor..."

"Depremi teğet geçip kayağa gidince oluyor da sözünü yiyince mi olmuyor? Boş konuşmasın tıpış tıpış karara uysun..."

"Efendim kararı Tuncay Özkan yerine Gürsel Tekin arkadaşımız açıklasaydı daha şık olmaz mıydı"

"Neden ki o? Tuncay görevinin yanı sıra eski bir medya mensubu olması hasebiyle daha uygun değil mi?"

"Orası öyle ama Gürsel de 'Biz iktidara gelince yandaşların tüm gazetelerine el koyacağız' demişti, o bakımdan dedim ben."

"Tamam, anlaşıldı... Başka sözü olan var mı?"

"Var efendim. Açıkladığımız kararın ardından raporlar gelmeye başladı. Örneğin partimizin (…) ilçe teşkilatında CNN Türk'ün dün akşam toplu olarak izlendiği saptandı, ne yapmamızı emredersiniz?"

"Nasıl olur?.. Tuncay yoksa sen izleyenleri de uyarmadın mı?"

"Uyarmaz olur muyum? Aldığımız kararı aynen okudum. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izlettirmemelerini tavsiye ediyoruz dedim."

"Madem öyle neden izliyorlar?.."

"Çocukları çok istemiş, engel olamamışlar..."

"Ne? Tartışma programı izleyen çocuk mu olur?"

"İllaki izleyeceğiz diye çok ağlamışlar. Evden kaçarız diyenler bile olmuş içlerinde... Hatta dilim söylemeye varmıyor ama şey demişler..."

"Ne demişler?"

"Şey efendim..."

"Söylesene yav, çıldırtma beni."

"Biz koyun değiliz demişler efendim."

"Nasıl olur?"

"Biz çocuklarınıza izlettirmeyin deyince, yasaklara karşı tepki veya ilgi olur ya efendim ondan herhalde..."

"Neyse, tamam... Kesin bir dille uyarın onları. Karara uymazlarsa televizyonlarına el koyun?.."

"Efendim bir şey daha var..."

"Söyle çabuk..."

"Şikayet gibi algılanmasını istemem. Ama genel başkanımız olarak bilmeniz gerekiyor. Bu milletvekili arkadaşımız, 'Beni CNN Türk'ten çağırsınlar, ben çıkarım' dedi..."

"İftira. Ben öyle bir şey demedim. Yalan söylüyorsun!.."

"Beni şimdiye değin hiç çağırmadılar demedin mi bana?.."

"Dedim..."

"Yaa, gördün mü, kendi ağzınla itiraf ediyorsun; çağırsalar gidersin demek"

"Ne alakası var. Asıl sen gidersin. Her çağırdıklarında koşa koşa gittin zaten..."

"Kalleş... "

"Yandaş..."

"Müfteri..."

"Alçak.."

"Ana a ana a ana a... Bu nasıl üslup. Hem de genel başkanınız olarak benim yanımda. Derhal özür dileyip barışın. Hadi.

"Ben ölsem de özür dilemem..."

"Ben de kırk yıllık partimden istifa ederim bu müfteriden özür dilemem.

"Özür dilemezseniz ben de CNN Türk'e çıkarım!.."

RABARBA: "Ne?!.." / "Olamaz.." / "Hiçbir CHP'li CNN Türk'e çıkmayacak, kararımıza, genel başkanımız olarak siz uymazsanız parti olarak biteriz..."

"Özür dilemezseniz, ben de parti karar dinlemem şerefsizim CNN Türk'e çıkarım. Yeter ya."

"Tamam tamam, ben özür diliyorum arkadaştan..."

"Ben de özür dilerim..."

"Hah şöyle...Aferin..."

"Efendim ben bir soru sorabilir miyim? CNN Türk'e çıkılmayacak tamam; peki PKK'nın kanallarına da çıkılmayacak mı? Malumunuz ANF kanalına çıkan milletvekili arkadaşlarımız var..."

"Hö?!..."