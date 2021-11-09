Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinden geldiği "siyasi geleneğin" tek başına iktidar çıkartabilecek sosyolojik bir çoğunluğa tekabül etmediği herkesin malumuydu.

Soru şudur:

Nasıl oldu da 2001'de kurduğu AK Parti, girdiği ilk seçimden (2002) beri tek başına iktidar?

Bu başarının temelinde Sayın Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemden itibaren İstanbul'a yaptığı hizmetler var. Her şeyden evvel, geceli gündüzlü çalışarak hava kirliliğine, susuzluğa, çöp dağlarına ve daha bir yığın soruna çözüm buldu.

Peki, çeyrek asır sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan CHP de aynı şekilde yapacağı hizmetlerle "iktidar yürüyüşünü" başlatamaz mıydı?

Sahi onca zaman geçti CHP'nin İBB Başkanı ne yaptı, ne yapıyor?

AK Parti'nin hizmetlerine çökmenin ve bol bol yalan söylemenin dışında ne üretiyor?

Harici ve dahili bedhahların oluşturduğu "Erdoğan nefreti" üzerinde sörf yaparak Cumhurbaşkanı olmaya kostaklanıyor? Hepsi bu!..

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