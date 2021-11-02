Şükrü Erbaş'ın "Köylüleri niçin öldürmeliyiz?" adlı ünlü şiirinden mülhem, "Fakirleri niçin öldürmeliyiz?" diyecektim, vazgeçtim.
Gördüğünüz gibi daha az (mı?) provokatif bir serlevha seçtim.
"Köylüleri niçin öldürmeliyiz?" şairi ne kadar köylüyse, biz de o kadar fakirdik. Zaten çocukluğumuzu idrak ettiğimiz siyah beyazlı yıllarda halkın yüzde 90'ından fazlası fakirdi...
Şükrü Erbaş'ın mezkûr şiiri vaktiyle çok tartışılmıştı.
Cumhurbaşkanı Demirel, şiirdeki "ironi" anlaşılmazsa köylüleri zemmetmek (kötülemek) şeklinde anlaşılacağına dair "endişelerini" dile getirmişti.
Oysa "ironik" olan "öldürmek" fiilinden ibaretti. Yoksa köylüleri alabildiğine kötülüyordu. Aptal, kaba ve kurnaz bulduğu köylülerin inanarak ve kolayca yalan söylediklerini dile getiriyor; şarkı söylemekten ve kederlenmekten utandıklarını, gülmeyi ayıp, eğlenmeyi zayıflık olarak gördüklerini söylüyordu.
"Köylüleri niçin öldürmeliyiz?" diyordu, "Çünkü onlar yanlış partilere oy verirler / Yoksulluktan kıvrandıkları halde, şükür içinde / Bunun, Tanrı'nın bir lütfu olduğuna inanırlar..."
"Yanlış partiler" lakırdısını boş verin. Lakin, "şükür içinde" olmaya getirilen "eleştiri" konumuzla alakalı, dikkat isterim.
İronik olan "öldürmek" fiilinden ibaretti dedim ya, bu da mezkûr şiirden yirmi yıl önce (1974'te) İsmet Özel'in "Akla Karşı Tezler" şiirinde geçer: "Köylüleri niçin öldürmeliyiz? / Bu sorunun karşılığını bulamıyorum/içinden çıkılmaz bi olay, ama önemsiz / köylüleri öldürmesek de olur..."
Köylülerden kastedilen, nasıl ki "köylülüktür", bu şiirden mülhem "Fakirleri öldürmesek de olur" başlığındaki fakirlerden kasıt da "fakirliktir."
***Şükrü Erbaş köylülere nerde nasıl tanıklık etti bilmiyorum, benim içinden geldiğim köylülerim asaletle malul dağ gibi insanlardı.
***Marquez'in ölüleri mezarlardan çıkarırcasına yağan yağmurları gibi çocukluğumda yağmurlar biteviye yağar, hiç dinmezdi.