Nasıl demişti Cemil Meriç, "Bütün Kur'an'ları yaksak, bütün camileri yıksak Avrupalının gözünde Osmanlıyız. Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın..." demişti değil mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin komedyenlik yaptığı dönemdeki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hakaret ettiği o kırmızı fesli şovunu izleyince, bunların gözünde hiç değişmeyeceğimizi bir kez daha anladım.

Türk erkekleri Amerikan tıraşı olsalar da, oralarını buralarını dövmeyle doldursalar da bunların gözünde "feslidirler."

Hülasa, bunların gözünde tüm Türk erkekleri feslidir. Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu "fesli" diye aşağılamaya çalışanlar hariç değil...

Türk kadınları da istedikleri kadar dekolte giyseler bunların gözünde çarşaflıdırlar!

Turizm tanıtım materyallerine varıncaya kadar bu böyledir.

Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok.

Tarihi hafızaları, Türk'ün ruh kökünü unutmaya engeldir. Biz unutsak bile.

Anlamakta zorluk çektiğim, bizim hamasetle çalışan ahmaklar olduğumuzu nerden çıkartıyorlar?

Nedir şu Bayraktar TB 2 vurgulu dolmuşa getirme gayretleri?

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Sanki savaşilearasında değil de Bayraktar TB 2 ile Rusya arasında geçiyor!Gün geçmiyor ki bu "algıya" bir yenisini eklemesinler!Geçen gün deTürkiye'den aldıklarıBayraktar TB Silahlı İnsansız HavaAraçları (SİHA) ile Rus hava savunma sistemleriniimha ettiklerine dair görüntülerisosyal medya hesaplarından yayınlamış.Görüntüler fake olabilir, yapmadıkları şey değil.Lakin, mesele bu değil.Mesele, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan,dediği halde, bunu da retorikte bırakmayıp,'nde Rusya'nın üyeliğini askıya alma oylamasında Türkiyekalarak fiiliyata döktüğü halde irademize saygı duymamaları.Zerre saygıları olsaydıalmak için Türkiye ile temastaolduklarını söylerler miydi?

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Gülsüm Halilova'nın haberine göre,daha fazla Bayraktar İHA/SİHA almak için Türkiye ile temas halinde olduklarını dile getirmiş ya onu diyorum.Bunlar nasıl şeytanlıklardır?Savaş öncesi silah satmak ticarete girer, ama savaşta bu en hafif ifadeyle taraf tutmaktır.Şuncacık şeyi fehmedemeyecek kadar hamakatla malul olduğumuzu mu sanıyorlar?Tamam, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için her fırsatı deniyorlar. Fakat bu kadar da kör gözüm parmağına olmaz ki.İki Rus uçağı düşürüldü olmadı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisikatledildi olmadı, Ermenistan- Azerbaycan savaşında karşı karşıya getirmek istediler yine olmadı, şimdi mi olacak?!Bayraktar TB 2'leri öyle övüyorlar ki, şayet silahlaraverilseydi, hiç düşünmez verirlerdi, o derece!E haniharekâtında mezkûr silahlar kullanıldığındadiyordunuz. Utanmayı sürdürün işte, ne diye gurur duyarcasına kaptırıp gidiyorsunuz.Kendinizle gurur duymaya devam edin, bizi karıştırmayın!Ukrayna'nın bizden SİHA almasına ne gerek var. "Kara ordumuz" dediğiniz terör örgütüne milyonlarca dolarlık silah yardımı yapıyorsunuz da Ukrayna'ya üç beş milyonluk SİHA'ları mı çok görüyorsunuz!Ayıp!..Bizim gibi "Rusya'dan da vazgeçmeyiz" diye ilan etmiş de değilsiniz. Tam aksine,'denüretmekle meşgulsünüz.Ne duruyorsunuz?