ABD 11 Eylül saldırılarının ardından sadece Afganistan'ı değil Suriye'yi de "terörist devlet" ilan ederek hedefe koymuştu.

Türkiye her platformda Suriye'yi arkalamıştı.

O vakitler Davutoğlu dışişleri bakanı falan değildi ve olası bir Suriye işgalinin Türkiye'ye yaşatacağı sıkıntıları hesap etmekte zorluk yaşanmamıştı.

Türkiye-Suriye yakınlaşması böyle başlamıştı.

Lakin yakınlaşmanın dozu kaçırılmıştı. Özellikle de Davutoğlu'nun elemanları öyle coşmuşlardı ki durduramıyorduk.

Hiç unutmam, Akif Abi (Emre) Esad'ın babası Hafız Esad'ın Hama katliamını hatırlatmak zorunda kalmıştı.

Ne oldu biliyor musunuz?

Arap Baharı ardından Suriye'de "iç savaş" başladığında, Suriye muhabbetinde sınır tanımayan o elemanlar, bu sefer de Suriye'ye silah gönderme çağrısı yapmaya başladılar.

ABD tuzağına dikkat çeken Akif Emre, Prof. Mahmut Erol Kılıç ve fakiri de ölüm bildirileriyle tehdit ettiler.

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Davutoğlu dışişleri bakanı olduğunda Batı medyasında yere göğe sığdırılamamıştı.Mesela, Süddeutsche Zeitung gazetesibaşlığını atmıştı.Allah için Davutoğlu da ne kadarolduğunu Suriye meselesinde göstermişti.O kadar ki...Eski Cumhurbaşkanı'ün danışmanlığını yapan, "Abdullah Gül ile 12 Yıl" kitabında, Gül'ün Davutoğlu'nun yüzüne karşı, "Sen Suriye'nin dışişleri bakanı mısın?" diye sorduğunu yazmıştı.Gelgelelim...AK Parti'nin 1 Kasım 2015'te aldığı yüzde 49.5 oyun kendisine verildiğini söyleyecek kadar her şeyi sahiplenen Davutoğlu, Suriye konusunda "sorumluluk" kabul etmiyor.

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Yuvarlak masadaki refiki, "Suriye'yi AK Parti karıştırdı..." diyor, Davutoğlu'ndan "tık" yok.Susarak sorumluluğu'a yüklediğini mi sanıyor, anlamadımgitti.Oysa sanılanın tam aksine...Sayın Erdoğan, Wikileaks belgelerinde de belirtildiği üzere,'de ABD'nin oyunlarını bozdu.'nin ulusal güvenlik danışmanı, "Erdoğan'ın, Türk ordusunu, Suriye'de 'süregelen karışıklığı' neticelendirmek için kullanmak istememesine Obama'nın çok bozulduğunu"dergisinde yazmıştı.Davutoğlu, Suriye politikasının komplikasyonları arasında yer alan "göçmenler"Şu hale bakar mısınız:ın Suriyeli göçmenler aleyhindeki propagandasına, Suriye politikasına ilk günden beri karşı çıkancevap verirken, Suriye politikasının mimarısusuyor!diyerek Suriyeli göçmenlere sahip çıkarken, "Onlar Ortadoğu bataklığına bulaşmayalım diyecekler ama biz o bataklık dedikleri Şam'ı Şam-ı Şerif bilmişiz..." diye nutuklar atansusuyor.İnsan utanır.Ne yapalım, bilmiyorum!..Suriye politikasına karşı çıkmanın bedeli olaraktarafından akıl almaz hakaret, iftira ve ölüm tehditlerine maruz kaldığımız halde, Davutoğlu'nun yerine de biz mi utanalım?