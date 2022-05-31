Merhume Ayşe Şasa bir defasında "Herkes geleceğe doğru hayal kurar, bense geçmişe doğru" demişti.

Pandemiden sonra bendeki hâl de enikonu böyle.

"Geçmiş zamanın peşindeyim", piyasada işim kalmadı. Geçen gün Akif Emre'yle 81'de kaldığımız evin önünde buldum kendimi. Bir köşede durdum baktım, baktım...

Eskiden de nostalji müptelasıydım ama bu hâl başka!

12 Eylül öncesi henüz 13-15 yaşlarındayken duvara yazdığım "DGM'ler bizi susturamaz" yazısını yıllar sonra görünce çok heyecanlanmıştım. Fakat sırf bu yazıyı görmek için de kalkıp memlekete gitmezdim.

Şimdi öyle mi ya!

"Yaklaşık 30 yıl önce Avrupa'da tiyatro turnesi yaptığımız kimi yerlerdeki duvar yazılarımız hâlâ duruyor mu acaba?" sorusuna cevap bulmak için yurtdışına çıkmak isterim. Evet, sırf bu nedenle; başka hiçbir yeri ne görmek istiyorum ne de merak ediyorum!

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Her vesileyle düne yolculuk yapıyorum...birkaç gün evvel bankacılık sektöründesermaye gelirlerinin yüzde 40'larda, enflasyonunise yüzde 70'lerde olduğunu, bununsürdürülebilir olmadığını belirtti ya ben yinedüne gittim.'le buluşma noktalarımızdan birinde tanık olduğumuz çok ilginç bir "ticari zekâyı" hatırladım.Anlatacağım fakat öncelikle Garanti BBVA Genel Müdürü'nün ne demek istediğini herkesin anlayacağı bir dille vuzuha kavuşturalım.Şunu diyor: "Parayı 40 TL'den satıyorum ama bunun bana maliyeti 70 TL, bunu sürdüremem, batarım!.."Diyebilirsiniz ki "Batsın, daha beter olsun! Hatta, tüm bankaların canı cehenneme!"Bununla da yetinmez,'in "Banka kurmanın yanında banka soymak nedir ki?" sözünü de hatırlatabilirsiniz.Gelgelelim, bankalar batınca sistem de batar, onu ne yapacağız? (Sistem de yerel değil, küresel dünya sistemi. Kapitalist dünya sistemine karşı çıkmak yetmiyor. Küffarın hepsine karşıyız ama önceliklerimiz var. "Denge politikası" da nihayetinde bundan/ilm-i siyasetten neşet etmiyor mu?)Neyse, "anlatacağıma" döneyim: Ahmet Kekeç'le buluşma noktalarımızdan biri dediğim, kebapçıdan bozma merhum'ın kitabeviydi.Bir gün baktık,yazıyor! "Hüseyin abi tahliye mi ediyorsun?" dedim. "Ne alakası var!" dedi. Ahmet kendine özgü o muzip gülümsemeyle, "Abi yayınevlerinden yüzde kaçla alıyorsun bu kitapları?" dedi. "Değişiyor; yüzde 30, yüzde 40 arasında..." dedi. "Yüzde 50 zararına satıp nasıl kazanacaksın abi?" demeye kalmadı, "Siz anlamazsınız oğlum" diye kestirip attı.Biz de naçar, "Bize indirimsiz satarsan alırız..." dedik.Hep birlikte güldük!Ahmet Kekeç, Hüseyin abimizin vefatının ardından yazdığı yazıda, "Takılmalarımıza katlanırdı. Mukabil takılmalarıyla canımızı sıkardı. Daha doğrusu,yapardık. Oyunumuzu fark edince kızar, içindegeçen cümlelerle saydırırdı" demişti.İkisi de yok şimdi. Nasıl özlüyorum, anlatamam!

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Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'un mezkûr sözü "uyarıcılık" bakımından bana,'nin, "1992'den beri birçok krizi izledim, ben böyle döviz saldırısı görmedim" şeklinde özetleyeceğimiz 2018'deki konuşmasını çağrıştırdı.Sayın Berat Albayrak bütün bu finans saldırılarını püskürtmüş, bedelini de sistemli bir lince maruz kalarak ödemişti.'ın da belirttiği gibi onca operasyona ve pandemi koşullarına rağmen yüzde 25'lerde devraldığı enflasyonu yüzde 11 seviyelerinde tutmayı başarmıştı.Yine hatırlatayım:döneminde 2010'da 49 milyar dolar, 2011'de 77 milyar dolar, 2012'de 48 milyar dolar, 2013'te 65 milyar dolar cari açık verdik.2019'da 1.6 milyar CARİ FAZLA verdik. Sadece "cari fazla vermek" bile "harici bedhahların" olanca saldırısını açıklamaya yeter.Peki, dahili bedhahların yani içerdeki gevşeklerin, kalplerinde hastalık olanların, mürailerin, velhasıl, beyinsizlerin sinsice saldırılarını açıklamaya yeter mi?