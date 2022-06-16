Günün birinde herhangi bir "arşiv faresi" serlevhamızdan hareketle, "Akşener yandaşıydı" demez umarım.

"İroni" belasından böyle şeyler başıma çok geldi de, ondan söylüyorum.

Akıllandım mı peki?

Nerdeee!...

Doğrusunu isterseniz, "akıllanmak" da istemiyorum...

İçkimiz yok, kumarımız yok, şurda bir "ironi" zevkimiz var; "operasyon çocukları" yüzünden ondan da vazgeçecek değilim.

Kaldı ki, dangalaklar üzerinde işlem yapmak için "operasyon çocuklarının" bahaneye ihtiyaçları yok. Yalan dolan/ fabrikasyon ürünleri piyasada nasıl kapışılıyor görüyorsunuz.

Bu arada kaynamasın: Akşener gerçekten çok zeki bir siyasetçi.

(Not: Gülenler veya inanmayanlar burada ayrılabilirler. Biz "ciddi" okurlarla devam edeceğiz.)

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her şeyden evvel 6'lıyuvarlak masayı avucununiçine almış oynatıyor.O kadar da açıktan oynuyor ki, bir tekdemediği kaldı.Kendi kontenjanından 6'lı masaya dahil ettiğimarifetiyle akıllarını nasıl almıştı biliyorsunuz.Cumhurbaşkanı adayı ölçütünü,şeklinde açıklamıştı hani.Yani, Gültekin Uysal'a attırdığı bu tek taşla adeta kuş katliamı yapmıştı.değil sadece;ve'nun bir öncekicumhurbaşkanlığı seçimindeyapmak istedikleri'ü de böylecedevre dışı bırakmıştı.Zaten esas hedef'dü.Sonradan yapılan, "Biz onları kastetmedik" yollu açıklamalar, tarz-ı siyasetinin gereğiydi.Tıpkı, partisinden bir milletvekilinin,'nun Alevi olmasının seçilmesine engel olacağına dair açıklamasının ardından,'in özür dilemesi gibi., "Akşener'den izinsiz hiçbir milletvekili böyle bir açıklama yapamaz..." demişti.İP'i birlikte kurdular;'i Özdağ'dan daha iyi tanıyacak değiliz.

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Uzun lafın kısası,yaman çıktı.'ü, AK Parti mazisinden bitirdi,'nu "Alevilik" üzerinden.Bana sorarsanız,'nu da bitiren odur!Geçen gün, "Sayın Erdoğan alsın seçim kararını. Diyelim ki aldı, üç ay sonra seçim var. Biz de pazartesi adayımızı açıklayalım..." demedi mi?Kendi ağzıyla itiraf etti işte: Cumhurbaşkanı adaylarının "raf ömrü" veya "yıpratılma ömrü" üç ay.Madem öyle'nun günahı neydi?diyerek, yüzündegördüğünü söyleyerekaylar öncesinden neden onuöne sürdü?Neden olacak, harcansın diye!Sizin anlayacağınız,'i de zaafından vurdu. Zira,İBB Başkanı seçildiği gündenberi gözünü cumhurbaşkanlığınadiktiğini biliyordu.Hülasa, meydan'e kaldı.Gözün aydın, Meral Hanım'dan cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını bekliyordun, az kaldı.