Geçen gün CHP'li yakın bir akrabam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onca yıl iktidarda olduğu halde ilk günkü aşkla ve müthiş bir tempoyla çalışmasına hayret ettiğini söyledi.

Müzmin muhalif olmasına rağmen bununla da kalmadı; "Yorulmuyor mu bu adam?" dedi.

Hayır, şaşırmadım.

Zira, diğer muhaliflerden farklıydı. Nevi şahsına münhasır, amiyane tabirle biraz cinsti.

Kaldı ki, "Yorulmuyor mu" ifadesini övgü veya takdir için değil, durum tespiti manasında söylemişti. Nasıl desem, "Artık yorulsa da biz de iktidara gelsek" dercesine.

Zaten ben de bundan sebep, "Erdoğan'ın yorulmasını bekleyeceğinize, sizinkiler çalışsa ya!" diyerek başladım:

"Erdoğan İBB Başkanı seçilir seçilmez geceli gündüzlü çalışıp çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul'un sokaklarını temizledi, akmayan suları akıttı, evlere-işyerlerine doğalgaz getirerek nefes almakta zorluk çektiğimiz hava kirliliğini sona erdirdi. Lider dediğin sahada/başardıklarıyla yetişir, seralarda/ algı operasyonlarıyla yetişmez..."

Devam ettim:

"Neredeyse bütün büyükşehir belediye başkanlıklarını kazandınız. AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca eleştirdiğiniz ne varsa, birkaç yılda ziyadesiyle yaptınız... Nepotizm mi, ayrımcılık mı, taciz mi, yolsuzluk mu, usulsüzlük mü, hırsızlık mı, liyakatsizlik mi, neyi yapmadınız?.. Yetmezmiş gibi sadra şifa tek bir icraat da ortaya koymadınız... 'Biz nerede hata yapıyoruz?' diye özeleştiri de yapmıyorsunuz. Mesela, bana söylediğin gibi, Erdoğan'ın çalışkanlığını CHP'li arkadaşlarına da söyle bakalım ne diyecekler?.." dedim.

Gerek yok, dedi, biliyorlar zaten!

Haklı.

Bence de biliyorlar.

Nihayetinde her şey herkesin gözleri önünde oluyor.

Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurtiçinde, bir bakıyorsunuz yurtdışında, sürekli icraat içinde.

Bunun nesini inkâr edecekler ki?

Geçen gün de cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladı.

Gelgelelim, bunların bildiğini, siz dile getirirseniz yemediğiniz hakaret kalmaz.

Mesela, "Terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan ABD'ye boğun eğmedi... Tahıl krizini çözdü..." gibi herkesin bildiği gerçekleri dillendirirseniz "yalaka" diye çemkirirler.

Çok tuhaflar!..

Sayın Erdoğan'ın hakkını teslim edenlere "yalaka" diyorlar ama Muharrem İnce'nin bir gülüşüne ölen de bunlardı... Kalp işareti yapmaktan başka marifeti olmayan İmamoğlu'nu da yere göğe sığdıramamışlardı.

Şimdilerde de hangi özelliğinden dolayı meftun olduklarını kendilerinin de bilmedikleri Mansur Yavaş'a toz kondurmuyorlar...

Akrabamla ayrılırken sosyal konut projesine başvuracağını söyledi. "Hayırlı olsun" dedim.

Karmaşık duygular içindeydi. Hem söz konusu projeye umut bağlamıştı hem de iktidara geleceklerinden umudunu yitirmeye başlamış gibiydi. Ya da bana öyle geldi, bilemiyorum.

"Böyle giderse işimiz yaş!" dedi ve gitti.