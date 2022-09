Öyle insanlar vardır ki "sevgileri" nefretlerinden daha tehlikelidir.

Mesela, 12 Eylül darbecisi Kenan Evren'in "Atatürk sevgisi" veya Atatürkçülüğü böyle bir şeydi.

Bu "sevgi" uğruna, "Asmayalım da besleyelim mi" diyerek bir sağdan bir soldan birçok genci astı.

Böylesine acımasız bir sevgisi vardı.

Bir defasında da "Hangi taşı kaldırsanız altından Atatürk çıkar!.." demişti.

Düşünsenize, biri size gündüz gözüyle, "Hangi taşı kaldırsam altından sen çıkıyorsun birader!" diyor!

Ne yaparsınız?

Kavga etmeseniz de en azından canınız sıkılır değil mi?

Daha can sıkıcı olanı da şudur: Sosyal medyada hangi "Atatürk profilini" kaldırsanız altından başka bir şey çıkıyor! "Başka bir şey" dediğim, FETÖ'cü, bozguncu, yeni mandacı, ajan, sabetayist, pakraduni, ila ahir, gırla gidiyor!

Demem o ki beterin de beteri var. Her taşın altından çıkmak, FETÖ'cüler tarafından kamuflaj olarak kullanılmaktan yeğdir.

Öyle insanlar da vardır ki "dostlukları" düşmanlıklarından daha tehlikelidir.

İP Genel Başkanı Akşener'in dostluğu mesela. "Dostluğu" dediğim, ortaklığı yani müttefikliği.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerine geçen gün muttali olunca, bazılarıyla "dostluk" yapmanın "düşmanlık" yapmaktan tehlikeli olduğuna bir kez daha inandım.

"Sizce Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna canlı yayında verdiği şu cevaba bakar mısınız: "Ama şimdi bu çok iyi soru olmadı (...) Ben henüz bilmiyorum..."

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle biriyle ittifak ilişkisi içine girmektense kıyasıya rakip olmak daha iyi değil mi?

Henüz bilmiyormuş!..

E hani Erdoğan öyle bitmiş tükenmişti ki seçmeniniz "tuvalet terliğine" bile oy verecek düzeye gelmişti. Nedir; Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?

Pardon, "Bu çok iyi soru olmadı", geçelim.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına "Hazırım!" dediğini aynı canlı yayındaki sunucu hatırlatınca Akşener'in verdiği karşılık şu:

"Herkes hazır!"

Tek kelimeyle korkunç!.. Hiç insan ittifak kurduğu partinin liderine böyle moral bozucu, böyle nobran şey söyler mi?

Tamam, Kılıçdaroğlu'nun yüzünde İmamoğlu gibi "Rabbi Yessir" görmeyebilirsin ama sonuçta o da insan, onun da "hisli duyguları" var.

Hayır yani, "Herkes hazır" ne demek oluyor, koskoca CHP'nin Genel Başkanı "herkes" mi?

Uzun lafın kısası, çeşit çeşit insan var... Öyleleri de var ki "sadakatleri" ihanetlerinden daha tehlikeli.

"Kim ne derse desin ben sözüme sadığım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kurduğum vefa ilişkisini son nefesime kadar sürdüreceğim..." diyen Davutoğlu mesela.

Bir de Babacan gibi "çalışkanlıkları" miskinliklerinden daha tehlikeli olan insanlar vardır.

Yanınızda harıl harıl çalıştıklarını sanırsınız, meğer "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim" misali aleyhinize çalışırlar.