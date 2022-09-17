ABD'nin Kıbrıs konusundaki dayatmaları karşısında İsmet İnönü, "Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu dünyada yerini alır..." diyerek adeta rest çekmişti.

O vakit de ABD'nin patronajındaki NATO'nun üyesiydik, şimdi de. O vakit de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı arkalamışlardı, şimdi de!

Bir farkla ki, şimdi arkalamakla da kalmadılar, Yunanistan'ı askeri üs merkezi haline getirdiler.

Yetmezmiş gibi Türkiye karşıtı tüm terör örgütlerine de alenen yardım ediyorlar.

Soru şudur:

Dün ABD'ye mezkûr sözle tepki gösteren İnönü'nün CHP'si bugün ne yapıyor?

ABD'nin Yunanistan'ı askeri üs haline getirmesine, PKK ve FETÖ'ye yardım ve yataklık yapmaya devam etmesine, F-35 projesi için verdiğimiz 1 milyar 400 milyon doların üzerine çökmesine, hem hava savunma sistemi (Patriot) vermeyip hem de hava savunma sistemi (S-400) aldığımız için CAATSA yaptırımları uygulamasına günümüz CHP'si ne diyor?

"Günümüz CHP'si" dediğim, başta sevgili Kılıçdaroğlu olmak üzere, Tunç Soyer'den İmamoğlu'na, Faik Öztrak'tan kıymetli insan Engin Özkoç'a kadar alayını kastediyorum.

ABD'ye karşı gıkları çıkıyor mu?

Zaten gıkları çıksaydı, ABD Başkanı Biden bunlara umut bağlamaz, desteklediğini açıklamazdı.

Bütün afra tafraları Erdoğan'a. ABD ile eşgüdüm içinde Erdoğan'ı düşürmeye çalışmanın dışında hiçbir marifetleri yok.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçu ne?

ABD'ye boyun eğmemek, yani, "Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu dünyada yerini alır..." sözüyle kaim tavrı ortaya koymak.

"Dünya 5'ten büyüktür!" mottosu bu tavrın işaret fişeğiydi.

Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi de bu tavrın fotoğrafı mesabesindeydi.

Hülasa, "istiklal-i tam" yolunda, yeni bir dünyanın eşiğindeyiz.

Müstevlilerin "Yeniden Büyük Türkiye"nin ayak seslerinden rahatsız olması anlaşılır bir şey, anlaşılması zor olan CHP'nin rahatsızlığı.

O kadar rahatsızlar ki, tüm dünyada parmakla gösterilen, İHA, SİHA ve Kızılelma'yla Türkiye'nin gururu olan Selçuk Bayraktar'a bile "Damat'ın önü açılıyor" gibi lakırdılarla laga luga ediyorlar.

Evet, "Yeni bir dünya kuruluyor", fakat günümüz CHP'sinin dünyası hiç değişmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'de terör örgütlerine destek veren ABD'yi eleştiriyor, Yunanistan'daki ABD üslerini sorguluyor; bunlar da eşzamanlı Erdoğan'ı eleştiriyor!

İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor, bunlar İzmir'i işgal eden Yunan'a değil, ihsas yöntemiyle yine Erdoğan'a saldırıyorlar.

Bunların Özgür Özel adındaki Grup Başkanvekilleri de "Siz Damat Ferit hükümetisiniz..." dedi, iyi mi!..

Rahmetli felsefe hocamız Buud Hayri Bey olsaydı, "Evladım siz Biden'ın gelini olmuşsunuz, hâlâ damattan gidiyorsunuz!" derdi.

Biz ne desek bilmem ki.