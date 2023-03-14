PKK'nın en rahatsız olduğu yapılanma, bidayetinden beri HÜDA PAR, yani Hür Dava Partisi'dir.

Bu da gayet doğaldır.

HÜDA PAR nihayetinde bölgedeki Kürt sosyolojisinden neşet eden bir partidir. Haliyle PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de bölgedeki rakibidir.

PKK networkü söz konusu rekabet dolayımında HÜDA PAR'ı itibarsızlaştırmak için "devletle" iltisaklı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir.

Mesela, Demirtaş'ın çağrısıyla 6-8 Ekim'de başlayan kalkışmaya HÜDA PAR'ın karşı çıkmasını bile bu minvalde değerlendirmişlerdir.

Hatırlarsanız...

Söz konusu olaylarda, kurban eti dağıtırken PKK'lılar tarafından hunharca katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları HÜDA PAR'lı ailelerin çocuklarıydılar.

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kafasına soracak olursanız, HÜDA PAR'ın PKK'dan farkı yoktur.PKK'ya soracak olursanız da HÜDA PAR'ın devletten farkı yoktur.HÜDA PAR'a soracak olursanız...PKK ile Ümit Özdağ kafasının "bölücülük, ayrıştırıcılık ve ırkçılık" bakımından hiçbir farkı yoktur.Gördüğünüz gibi konu epey girift. Uzun uzadıya analiz etmek bu yazının sınırlarını zorlar.Gerçeklerin yerini algıların aldığını her daim akılda tutmak lazım gelir., PKK ile girdiği "yasak ilişkiyi" HÜDA PAR'ın üzerinden meşrulaştırmaya çalışması bunun son örneğidir.

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CHP ittifakının tek derdi iktidar olmaktır. Bunun için şeytanla bile ittifak kurmaya razıdırlar.gibi inşa edici akıldan yoksun olanların milletin birliği/birlikteliği gibi dertleri yoktur. Tüm dertleri, popülist milliyetçi söylemler marifetiyle'den oy tırtıklamaktır.PKK ve FETÖ'nün derdi de, malumunuz, AK Parti'yi yıkmaktır.PKK'nın'deki elebaşılarından Mustafa Karasu tevekkeli, "Erdoğan ve AK Parti'yi yıkamazsak bizi yok edecekler..." dememiştir.Gördüğünüz gibi dertleri büyük...HÜDA PAR'ın "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diskurunu dilinden düşürmeyen'a destek vereceğini açıklaması bu yüzden bunlara bu kadar dert olmuştur.Madem öyle, şuncağızı da hatırlatayım da dertleri tamama ersin:HÜDA PAR her şeyden evvel ABD'nin binlerce TIR silah verdiği örgütün siyasi kolu değildir. Tam aksine, Amerikan emperyalizmine alabildiğine karşıdırlar.Zaten Amerikancı olsalardı, CHP ittifakına destek verir, Bay Kemal'i "duble mücahit" yaparlardı.