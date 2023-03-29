Sevgili Kılıçdaroğlu'nun en büyük avantajı, HDP'nin desteğini kazanmaktır. Zaten bu destek olmasa seçimi kazanma ihtimali bile söz konusu olamaz.

Yani, HDP desteğine eli mahkûmdur.

HDP de bunu bildiği için "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" şeklinde gündüz gözüyle meydan okuyabiliyor.

Gelgelelim...

CHP İttifakı'nın en büyük dezavantajı da HDP'nin desteğini kazanmaktır.

Sizin anlayacağınız...

HDP desteği Kılıçdaroğlu'nun hem en büyük avantajı hem de en büyük dezavantajıdır. Paradoksal gerçek budur.

Ayrıca şuncağızı da not etmeden geçmeyelim:

HDP her ne kadar Kılıçdaroğlu'na destek vermek için aday çıkarmadıysa da HDP'li seçmenlerin Kılıçdaroğlu'na tulum verecekleri söylenemez. Mezhebi asabiyetler belirli oranda etkili olacaktır.

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İyi Parti Milletvekili'nun partisinin içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı adayı'na oy vermeyeceğini ifade etmesi, İyi Parti seçmenindeki motivasyon kaybının da göstergesidir.Daha kestirmeden söyleyecek olursak, HDP ile kurulan ittifak İyi Parti seçmenini gönülsüz hale getirmiştir.Mahut ittifak,'nin hatırı sayılır oy potansiyeline erişmesinden ATA İttifakı 'nın 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı çıkarmasına kadar etkili olmuştur.Kim ne derse desin, İyi Parti, Muharrem İnce ve ATA İttifakı seçmeni HDP'nin PKK'nın siyasi ayağı olduğuna inanıyor.O kadar ki,veyaveyabugün kalkıp"HDP'nin PKK'yla hiçbir alakası yok!"deseler, sadece inandırıcılıklarını değilseçmenlerini de kaybederler.Bunu tartışmayız.

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