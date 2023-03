Kimi yazarçizer arkadaşlar, "CHP İttifakı"nda yer alan yüzde 1'lik partilerin yüzde 10'luk HDP'den daha çok pay alacak olmasına hayret ediyorlar!

Şaşacaksınız ama söyleyeyim:

Hayret etmekle hem çok haklı hem de çok haksızlar!

Haklılar... Çünkü, CHP İttifakı adayı Kılıçdaroğlu kazanırsa yüzde 1'lik partilerin genel başkanlarının her biri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca bu partilerin her biri 1 bakanlık kapacak. Buna mukabil yüzde 10'luk HDP'ye sadece 2 bakanlık verilecek. Oysa yüzde hesabına göre HDP'nin en az 5 adet cumhurbaşkanlığı yardımcılığının yanı sıra, en az 5 adet de bakanlık alması icap ederdi.

Haksızlar... Çünkü, mesele yüzde meselesi değil. Hayır, liyakat veya "özgül ağırlık" meselesi hiç değil.

Ya?

Mesele, hizmet meselesidir.

Şuna bakmak gerekir: Yüzde 10'luk HDP, CHP İttifakı'na hangi hizmeti veriyor, yüzde 1'lik partiler hangi hizmeti.

HDP'nin hizmeti sadece oy vermekten ibaret. "Bedenim senin olabilir ama ruhum asla!" şeklindeki Yeşilçam'ın o ünlü repliği misali, ruhunu vermiyorlar yani.

Tam aksine, HDP Tutum Belgesi'yle CHP İttifakı'nın adeta ruhunu alıyor!

Yerel yönetimlerin merkezi yönetimden özerkleştirilmesinden (yani eyalet sistemine yol almaktan) Türkiye'nin sınır ötesindeki terör operasyonlarına son vermesine kadar tüm isteklerini kabul ettirdiler.

"HDP Tutum Belgesi'yle CHP İttifakı'nın ruhunu alıyor" dedim ama, aslında "Millet İttifakı Metni" zaten bu ruha uygun şekilde hazırlanmıştı.

Gelgelelim, Sevgili Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmak uğruna vermeyeceği bir şey yok.

Ne ki istese de söz konusu yüzde 1'lik partilerin liderleri kadar her şeyini veremez.

Kılıçdaroğlu'nun küreselci emperyalistlerin, PKK'nın, Pensilvanya'nın, LGBT'nin ve bilumum yeminli din ve dindar düşmanlarının adayı olduğunu örtebilmek için Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nun nelerini verdiklerini/ vereceklerini hiç düşündünüz mü?

Kolay mı sanıyorsunuz? İnsan vere vere kişiliğini de kaybeder, ruhunu da!

Elbette bu "hizmetlerinin" karşılığını cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık olarak alacaklar. Hizmetleri büyük, kazanımları da büyük olacak.

Bakınız...

12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren bir konuşmasında, "(...) otelinin garsonları bile benden çok maaş alıyor" diye sitem etmişti. Bunun üzerine o otelin bir garsonu, "Bizim verdiğimiz hizmetten haberi var mı?" yollu cevap vermişti.

Evet, cevap biraz manidardı. Fakat hayat da az manidar değildir.

Bakın işte, Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmakla, Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nun hizmet katsayısını durduk yere yükseltti.

Bence el yükseltip CHP İttifakı'ndan en azından birer bakanlık daha alsınlar.

Muhafazakâr kamuoyunu manipüle etme hizmetleri ucuza gitmesin.