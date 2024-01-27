İsrail, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nı anında "soykırım girişimi" olarak tanımlarken maksadını da ortaya koymuştu:

Gazze'de soykırım yapacaklardı.

Mahut "soykırım girişimi" iddiasıyla da yıllar yılı araçsallaştırdıkları Nazi soykırımına maruz kaldıklarına dair ortak hafızayı harekete geçirmek istediler.

Böylece Gazze'de ne yaparlarsa yapsınlar, özellikle Avrupa'da kimsecikler ağzını açmayacak, bir nevi "soykırım vizesi" almış olacaklardı.

Olmadı; onca finans ve medya desteğine rağmen başaramadılar.

Uluslararası toplum, Gazze'deki vahşeti içine sindiremedi. Binlerce çocuğun katledilmesine sessiz kalmadı. Sadece Londra'da yüz binlerce insan defalarca gösteri yaptı.

Hülasa, her zaman randıman aldığı "soykırım mağduru" yöntemi bu sefer İsrail'in elinde patladı.

Lahey'de "soykırım zanlısı" olarak dün itibarıyla sanık sandalyesine oturtuldular.

Yani, Filistinlileri "soykırım girişimi" yapmakla itham ederek başladıkları korkunç katliamların sonucunda kendileri "soykırımcı" duruma düştüler.

İsrail'in pervasızlığı, şımarıklığı mahkemeye tosladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, karar aşamasından önce İsrail'in saldırılarının vahametine binaen ezici çoğunlukla ihtiyati tedbir aldı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararları, saldırıların behemehâl durdurulmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım yapılmasının sağlanmasını da kapsıyor.

Lakin, Hamas'ın da Gazze'de rehin tuttuğu İsrail askerlerini serbest bırakmaları isteniyor.

Hamas geçen gün esirleri serbest bırakmayı, İsrail'in de esirleri serbest bırakma şartına bağlamıştı.

İsrail buradan kendine meşru alan açmaya çalışacaktır. Ne yaparsa yapsın artık insani yardımlara engel olamaz.

Bu arada şuncağızı da ilave edeyim: Hamas, Filistinli esirlerin serbest bırakılması şartından vazgeçemez. Yani, "soykırım zanlısı" İsrail'in binlerce masum Filistinliyi zindanlarda çürütmesini kabul edemezler.

Sonuç itibarıyla İsrail, üç ayı aşkın süredir Gazze'yi bombalaması, binlerce çocuğu katletmesi, halkı açlığa, susuzluğa mahkûm etmesi sonucunda hiçbir şey elde edemedi.

Direnişin azmini kıramadığı gibi direniş bilincinin tüm Ortadoğu'da daha da yükselmesine neden oldu...

İsrail yüzünden ABD bölgedeki caydırıcılığını da yitirmeye başladı. Dünyanın en yoksul ülkesi Yemen'e bile boyun eğdiremedi.

Trump birkaç gün evvel "Ortadoğu'da 9 trilyon dolar harcadık, milyonlarca insanı öldürdük ama hiçbir şey elde edemedik" dedi.

ABD artık yol ayrımına gelmiştir:

Ortadoğu'da İsrail'le elde ettikleri ile İsrail yüzünden kaybettikleri arasında mukayese yapmanın eşiğindedir.