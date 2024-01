NATO'nun bize zerre miskali hayrı dokunduğuna/ dokunacağına inananlardan değilim.

Dahası, hayatımın her döneminde "NATO'nun neresinden dönersek kârdır" düşüncesinde oldum.

NATO'ya üye olmak Kıbrıs Barış Harekâtı'nda ambargoya maruz kalmamıza engel olmadığı gibi NATO'nun patronu ABD'nin bize karşı terör örgütlerini silahlandırmasına veya askerlerimizin başına çuval geçirmelerine veya İHA'mızı düşürmelerine de engel olmadı.

Lakin güncel soru şudur:

Türkiye, NATO'nun içinde kalarak "NATO'nun genişlemesine" daha ne kadar direnebilirdi?

Şayet "NATO'dan çıkalım!.." diyorsanız yahut NATO'dan çıkmayı göze alıyorsanız kendi içinizde "tutarlı" olursunuz.

Tutarlı olmak iyidir; lakin, mesela NATO'dan çıkmış olsaydınız, İsveç'in NATO'ya katılması hakkındaki görüşünüzü de soran olmazdı.

"Sorulması iyi mi oldu kötü mü oldu?" ayrı bir konu, ama bir şekilde "pazarlık" yapılmış oldu.

Başka ne olabilirdi ki zaten.

Hem NATO'da kalıp hem de NATO'nun İsveç dolayımında genişlemesine karşı çıkarsanız zaten en fazla pazarlık yapmış olabilirsiniz.

Pazarlıktan ne kadar randıman alacağınız da her şeyden evvel içeride ne kadar sıkı durduğunuza bağlıdır.

Ana muhalefet partisi CHP, elinizi güçlendirmenize katkı sunmak şöyle dursun, "bozgunculuk" için erketede bekliyor.

Şu hâle bakın: Her konuda iktidara karşı çıkmayı marifet bilirlerdi, söz konusu NATO olunca iktidarın adeta önüne geçtiler.

İsveç'in NATO'ya katılmasına "evet" deme gerekçelerini, CHP'nin İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı gündüz gözüyle aynen şöyle ilan etti: "Barış ve istikrar ortamını bozan her türlü tehdide karşı NATO'nun caydırıcı gücünü önemsiyoruz. NATO'nun yeni üyelerinin katılımıyla genişleme protokolünü destekliyoruz. Biz CHP olarak İsveç'in NATO'ya katılımına evet diyeceğiz..."

İktidarda değilsiniz, yani sırtınızda yumurta küfesi yok, nedir bu hâl?

Adamakıllı muhalefet yapmak için önünüze müthiş bir fırsat çıkıyor, nasıl bir NATO aşkıyla malulseniz artık, bu fırsatı da tepiyorsunuz!..

Hiç değilse önceki genel başkanınız Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye S-400'leri kime karşı kullanacak?" sözünden mülhem, "İsveç'in NATO'ya alınması karşılığında alacağımız F-16'ları kime karşı kullanacaksınız?" deyiverseydiniz ya.

Üstelik, S-400'ler savunmada, F-16'lar saldırıda kullanıldığı için ilham alacağınız sözden daha isabetli olurdu.

Minik muhalefet partilerinden Davutoğlu'nun Gelecek Partisi derseniz, Saadet Partisi'yle Meclis'te kurduğu gruptan ayrışarak NATO kararına destek çıktı.

Yazık, İyi Parti kadar bile olamadılar.