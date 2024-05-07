Her şey hızla değişiyor, tarikatlar bile. Bir zamanlar televizyona karşıydılar, şimdilerde sosyal medyadan çıkmıyorlar.

Daha önce dercetmiştim, yineleyeyim:

Televizyon izlemenin modernlik gösterisi sayıldığı yıllarda merhum Attila İlhan Fransa'da bir sohbet esnasında (mealen) "Bizim ülkemizde yobaz olarak bilinen bir tarikat var, evlerine televizyon sokmuyorlar!.." deyince, Fransız aydını arkadaşlarının "Ne kadar ileri görüşlü bir tarikatmış..." karşılığını aldığını anlatmıştı.

"İlerlemeye" farklı bakan bu aydınlar, söz konusu tarikat müntesiplerinin gösteriş toplumunun vitrini mesabesindeki dijital medyada tasavvufun en "mahrem" addedilen meselelerini tartıştıklarına muttali olsalardı, "Çok değişmişler" mi derlerdi yoksa "Çok ilerlediler..." mi, bilemiyorum.

Benim bildiğim şudur: Bir zamanlar hoparlörle ezan okumanın bidat olmaklığı üzerinden dikkat çekerlerdi, şimdi hangisinin takipçisinin daha fazla olmaklığı dikkat çekiyor.

Demem o ki tarikatlar da değişti. Değişmeyen tek şey var CHP kafası.

Zira tastamam kadük kafa. Sorgulama ve fehmetme yeteneği yok. Ne anlıyor ne de anlamadığını anlıyor!

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CHP kafası öyle değişmez, öyle çakılı bir kafa ki, CHP değişse de değişmiyor.Malumunuz, CHP iktidar olma belasına zorunlu olarak değişiyor.En azından, muhafazakâr sosyolojiyle barışmaya çalışıyor, bu uğurda kendini adeta paralıyor. Yoksa iktidar olamayacağını biliyor.Ne ki, CHP kafasının böyle bir derdi yok, lök gibi duruyor.İşin garibi iktidar olmayı, iktidarın "nimetlerinden" faydalanmayı en çok işbu CHP kafası istiyor.Fakat iktidar olmak için CHP'nin barışmak isteği muhafazakârlardan nefret etmeye de aynen devam ediyorlar.CHP elinden geldiğince gönüller yapmaya çabalarken CHP kafası ne çamlar deviriyor.

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'ımızın "kahramanı" CHP Genel Başkanıbile muhafazakârlarla barışmak için adeta balataları yakmıştı... Okul öncesi verilen din eğitimini "Orta Çağ zihniyeti" tesmiye etmiş, tepkiler üzerine, Avrupa'daki Orta Çağ zihniyetini kastettiğini söylemekle yetinmemiş, "İslam'ın Orta Çağ'ının utanılacak bir şey olmadığını" ilave etmek zorunda kalmıştı.CHP kafası, Özgür Özel'in aksine ezberinden taviz vermiyor.Orta Çağ'dan anladığı sadece İslam, Orta Çağ zihniyetiyle kastettikleri de sadece dinini ciddiye alan Müslümanlar.

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CHP kafasının çağdaşlıktan anladığı Batıcılık, bilimden anladığı bilimselciliktir.En iyi anladığı şey de sahtekârlıktır.Mesela, mahut kafanın tipik örneklerinden biri (CHP Grup Başkanvekillerindendi) "Akaryakıt zamlarından bıktıysan, arabana binemez hâle geldiysen çare parlamenter sistem..." demişti.Şimdilerde "parlamenter sistemi" terennüm eden tek bir CHP'li kafa kaldı mı?Tarikatlar gösteri platformlarında arzı endam edince haklarında oluşturulan "öcü" algısını çözüyorlar. CHP kafası temayüz edince CHP'yi de öcüleştiriyorlar.'da nikâh öncesi dua etmek isteyen bir vatandaşa müdahale eden, mikrofonu elinden hoyratça alan CHP'li kafa bunun en son örneği.Kısa süre önce de köşe yazarı bir arkadaşımızın 6 yaşındaki kızına sözlü tacizde bulunup sokak ortasında ağlatan da bu kafaydı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" diyen bu kafa AK Parti iktidarında bunları yapıyorsa, kendi iktidarlarında ne yapmaz?