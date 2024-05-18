TSK, 27 Nisan 2007'de, Cumhurbaşkanlığı seçimine "laiklik" gerekçesiyle "müdahale" etmek istemiş, bildiri yayınlamıştı.

"E-muhtıra" tesmiye edilmişti hani.

Siyaset sonuç itibarıyla bu badireyi atlatmış ama maruz kalmaya engel olamamıştı.

Aynı şekilde, 28 Mayıs 2013'te "Gezi kalkışmasını" da atlatmıştı ama maruz kalmaktan yine kurtulamamıştı. (Ki, toplumsal fay hatlarını tarumar etmesi bakımından söz konusu kalkışma milat olmuştu.)

Çok geçmeden, 17-25 Aralık 2013'te, demokratik irade, "yolsuzluk susturuculu" otonom yargı darbesine maruz kaldı.

Unutmuş olamazsınız, o tarihlerde AK Parti içindeki kimi "elemanlar" da dâhil, memlekette ne kadar siyaset esnafı varsa hepsi birden, FETÖ'nün işbu darbesinin "kullanışlı aptalı" olmak için birbirleriyle yarışmışlardı.

Hiçbir iktidarın dayanamayacağı mahut darbe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısık sesiyle meydan meydan direnişi sayesinde atlatıldı.

Gelgelelim, maruz kalma durumunda bir değişiklik olmadı. En son olarak da 15 Temmuz 2016'da bu aziz millet Gladyo darbesine maruz kaldı.

Hülasa, muhtıra, kumpas ve darbe girişimlerinin hiçbirine maruz kalmadan engel olunamadı.

İlk kez, Ankara Emniyeti'nden üst düzey kamu görevlilerinin, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu bir suç örgütü üzerinden hazırladıkları kumpasa "demokratik siyasi irade" maruz kalmadan engel olundu.

İlk kez bir kumpas, kuklacının da kuklacıların da ellerinde patlatıldı.

Ve ilk kez bilumum Cevherigillerin hevesleri kursaklarında kaldı.

***

İsrail rejimi tarihi, malumunuz, katliamlar tarihidir. Hangi birini sayalım;, Tanaura,, Hayfa Safsaf,, Kibra, Samu, Shaa,, Kudüs,katliamları...İsrail rejim şeflerinden'inyüzüne karşı tevekkeli "Siz öldürmeyiiyi bilirsiniz..." dememişti.Öldürmeyi iyi bildikleri kadar mağdur olmayı da iyi biliyorlardı.İlk kez'de yaptıkları katliamın ardından mağdur olmayı başaramadılar. Hem de onca yalan dolana ve onca medya güçlerine rağmen.İlk kez dünyanın tüm itibarlı üniversitelerindeki öğrencilerin protestolarına engel olamadılar.İlk kez Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından "soykırım zanlısı" ilan edilmekten kurtulamadılar.Hülasa, ilk kez bütün dünya halkları İsrail'e "One minute" dedi.O kadar ki, İsrail rejimine silah taşıyan bir geminin ikmal yapmak için İspanyol limanlarında durmasını engelledi.

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Son güzel şey de'dan geldi.öyle bir propaganda yürütmüştü ki, aileler ilk mektep çocuklarını bunların şerrinden nasıl kurtaracaklarının derdine düştü.Herkesi de sindirmeye başlamışlardı. Fransa'da inançları gereği LGBT'ye karşı çıkan bir lise öğrencisinin ellerine kelepçe vurulmuştu diyeyim de ötesini varın siz hesap edin.geçen gün LGBT'yi "akılhastası" sınıfına koyduklarını ilan etti.Bununla da kalmadı, bedava tedavi edip topluma kazandıracaklarını söyledi.Budur, daha ne olsun!