Gırtlağına kadar "sevgisizlik" bataklığına batmış. Kime "iyi" desen, anında kırk kulp bulup yapıştırıyor.

Sanki "iyiye" tahammülü yokmuş gibi. Sanki AK Parti'nin yegâne "iyi insanı" kendisiymiş gibi.

Nasıl bir "bencilikle" malul, varın siz hesap edin. Hayır, münferit birinden değil, karakterden söz ediyorum.

Tek derdi elde ettiği konumu muhafaza etmek yahut yeni konumlar elde etmekten ibaret.

Bu uğurda ekip halinde ayak oyunları da oynar, güvercin gibi solo takla da atar.

Öyle takla ustasıdır ki gözünüz kamaşır... Nasıl kamaşmasın; nevzuhur anketler eşliğinde günü gelir "Üniversite gençliğinin yüzde 50'si AK Partili" der; günü gelir "AK Parti İBB'yi kazanıyor" der.

Mahut "politik anestezi uzmanı" projeksiyonuyla alınacak yol olabilir mi, hüsrandan başka.

***

Sorunu adamakıllı görmek istemezsen teşhis koyamazsın. Teşhis koyamazsan da sorunu çözmezsin.Sorunları halının altına süpürerek görünmez kılarsın sadece, yok edemezsin.Başkasına benzemek için asli farkı buharlaştırırsan da popüler farklar peşinde koşmak zorunda kalırsın.Tuluatla olmaz... Riyakârlığın girdiği bünyede de samimiyet barınamaz. Samimiyet bir kaybolmaya görsün artık o bünye bir daha iflah olmaz.Her günahın tövbesi olur (çok affedersiniz ama adlınca söylemeye memurum) "yavşaklığın" olmaz.Çünkü söz konusu olan "günah" değil, karakterdir. Malum, çürükler sağlamları da bozar.Hiçbir hareket, hiçbir parti liderini bu kadar sömürmemiş, liderine duyulan güven ve sevgiyi mirasyediler gibi bu denli tüketmeye çalışmamış, liderinin halkla kurduğu gönül bağları üzerinde hamak kurup gündüz gözüyle keyif çatmamıştır.'ın harici bedhahların olanca saldırılarına ve dâhili mürailerin bunca iğvasına rağmen partisini yıllar yılı iktidarda tutması da mucize çapında bir başarıdır.

***

Zaferden herkes pay kapmak ister, mağlubiyet söz konusu olunca da herkes yekdiğerini suçlar. Hatta, suçlamakla da kalmayıp fırsata dönüştürmek isteyenler de çıkar.Bazen mağlubiyetin de hayrı olur; "içerdekilerin" sinsi oyunları boşa çıkar."Erdoğan'ı onursal lider" tesmiye ederek AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmak isteyenlerin sevdası bitmedi, şekil ve eleman değiştirdi sadece.Geçenlerde baktım,'si de gidişat bozulur endişesiyleolsa gerek "ön almaya" çalışırcasına,Türkiye'nin en büyük enerji devriminigerçekleştiren ve'ınyanında bir kale mesabesinde duran'ı hedefine koymuş.Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık, kinleri nefretleri bitmek tükenmek bilmiyor.başlıklı yazımda, "BeratBey ola ki oyuna girer de oyunumuz bozulur"düşüncesiyle şimdiden ön alanlarınarkasındaki satranç ustalarından bahsetmiştim...Merhum"Satranç Dersleri" adlı mükemmel şiirinde "yürümenin dışında bütün eylemlerin adı / kaçış kaçış kaçıştır" demişti.Her şeye ve herkese rağmen yürümek lazım cancağızım, durursan devrilirsin çünkü.