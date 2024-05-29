MOSSAD şefi olan Yossi Cohen'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kerim Han'dan önceki başsavcısı Fatou Bensouda'yı sürekli olarak tehdit ettiği İngiliz gazetesi The Guardian tarafından ifşa edildi.
Malumunuz, Bensouda'nın 2021'de başlattığı soruşturma süreci, geçen hafta halefi Han'ın Netanyahu ve Gallant'a tutuklama emri tavsiyesiyle sonuçlanmıştı.
Raporlara göre, 2016-2021 yılları arasında MOSSAD başkanlığını yapan Cohen, söz konusu soruşturmanın peşini bırakması için Başsavcı Bensouda'yı şöyle tehdit etmiş:
"Bize yardımcı olmalısınız ki biz de size yardımcı olalım. Kendinizin ve ailenizin güvenliğini tehlikeye atacak işlere bulaşmak istemezsiniz..."
Dişine kan değmiş en pespaye sokak mafyası ağzıyla nasıl da "racon" kesiyor değil mi?
Bizdeki Batıcıların "Ortadoğu'nun tek demokrasisi" diye yıllar yılı yutturmaya çalıştıkları İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcılarına karşı "demokrasilerini" böyle koruyor işte.
İsrail'in sadece demokrasisi değil her şeyi orijinal. Mesela, "kendilerini savunma hakkını" da "mülteci" çadırlarındaki çocukları canlı canlı yakarak gerçekleştiriyorlar.
Mezkûr rapor, MOSSAD'ın, Bensouda'nın eşinin gizli konuşmalarını, Bensouda'nın imajına zarar vermek amacıyla kullanmak için ele geçirdiğine de yer veriyor.
CIA'nın ve MOSSAD'ın buna benzer birçok operasyonla "ABD-İsrail düzenini" korumaya ve bu düzene çomak sokacak en ufak insani girişime bile haddini bildirmeye adanmış olduğunu biliyoruz.
O halde nasıl oluyor da son günlerde bilhassa Avrupa ülkeleri, İsrail'e yetersiz de olsa seslerini çıkarmaya başlayabiliyor?
Ya da soruyu tersten sorabiliriz: İsrail'in tüm barbarlıklarına rağmen bugüne kadar nasıl oldu da sessiz kalabildiler?
***İngiliz İşçi Partisi'nin başbakan adayı Jeremy Corbyn'in 2019 yılında seçimi kazanma ihtimaline karşı dönemin ABD Dışişleri Bakanı (ve bir süreliğine de CIA direktörlüğü yapmış olan) Mike Pompeo, ABD'nin elinden gelen her şeyi yapacağını, zira bu ihtimalin "Çok riskli ve gerçekleşmesi durumunda fazlasıyla önemli ve zor olacağını" söylemişti.
***Bugün geldiğimiz noktada Avrupa'da artık ABD-İsrail'in mutlak kolonisi olmayı reddeden "aykırı sesler" duyuyoruz.