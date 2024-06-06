Ebuseleme Gülen, özbeöz amcası Fetullah Gülen ve "arkadaşlarının" 15 Temmuz saldırısını gerçekleştirdiğini birinci elden tanıklığıyla apaçık ortaya koydu.
Şimdi ne yapacaksınız?
Hayır, utanmayacak mısınız, demeyeceğim. Utanma melekenizin mefluç olduğunu biliyorum.
Hangi şarlatanlığa yelken açacak, ne menem lafazanlıklarla acıklı da olsa vaziyeti idare etmeye çalışacaksınız, merak ediyorum.
Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'dan evvel Pensilvanya'da ziyaret ettiği amcası Fetullah Gülen'in başına başını yapıştırıp dilini kulağına değdirerek, "Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda, bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun, renk vermeyin..." dediğini itiraf etti. Dahası, amcasına ve etrafındaki çeteye, "Darbeyi gözümün önünde planladınız..." dedi.
Hadi bakalım, şimdi ne diyeceksiniz?
"Tiyatro" diyordunuz ya...
"Kontrollü darbe" gibi külyutmaz analizler attırıyordunuz ya...
Hatta "15 Temmuz'da AKP kendi kendine darbe yaptı" diyecek kadar kaptırıp gidiyordunuz ya...
***Ebuseleme Gülen, amcası Fetullah Gülen'in kulağına soktuğu dilini adeta kafatasından kustu.
***Fetullah Gülen, TSK imamları Adil Öksüz hakkında, "Adil diye birisini tanımıyorum, bilmiyorum..." demişti ya...