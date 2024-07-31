Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı seçimi kaybeden muhalefet lideri Maria Corina Machado "Kazanırsak" demişti, "Venezuela Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağız, İsrail'i desteklemek için."

Şayet kazansaydılar bununla da yetinmeyip Arjantin Başkanı Javier Milei gibi İsrail'e gidip "Yahudi olmak istiyorum!" diyerek ağlarlar mıydı, bilemiyoruz.

Bizim bildiğimiz şudur: Kazanamayınca Venezuela sokaklarını karıştırmaya başladılar. Geçen gün de Chavez'in heykelini parçaladılar.

ABD'nin desteklediği Latin Amerikalı her siyasetçi Irkçı Siyonist soykırımın destekçisi olmak zorundadır.

Bu hakikat Latin Amerika ile de sınırlı değildir, bütün dünyada geçerlidir.

Yani, İsrail'in alabildiğine "yandaşı" olmadan ABD'nin sürgit müttefiki olmak mümkün değildir.

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Irkçı Siyonist İsrail, Filistin topraklarına çöktüğü günden beri tehdit değerlendirmesi bağlamındave'yi göz önünde bulundurmuş, her daim "işlem" yapmaya çalışmıştır.Çok ilginçtir:Art arda üç yıl boyunca (78, 79 ve 80'de) mezkûr üç ülkede köklü değişiklikler meydana geldi.İsrail Başbakanıile Mısır Devler Başkanıarasında imzalanan 78'dekisözleşmesi dolayımında Mısır tehdit olmaktan çıktı.Ne ki, daha önce İsrail'in biricik dostu olan İran,'nin 79'da gerçekleştirdiği devrim sonucunda'in biricik düşmanı oldu.Türkiye'de de ABD'nin "Bizim çocuklar başardı" şeklinde değerlendirdiği'in 80 darbesi gerçekleşti.Uzun lafın kısası, söz konusu üç ülkedeki altüst oluşları İsrail'den, İsrail'i de ABD'den bağımsız düşünmek doğru değildir.

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Şayetdarbesi gerçekleşmiş olsaydı Türkiye, İsrail'in amaçları doğrultusunda İran'la savaşa girecek, sonuç itibarıyla Anadolu coğrafyası paramparça edilecekti.Hâliyle, İsrail bir taşla kuş sürüsü vurmuş olacaktı.Şükür ki şükür bu aziz millet 15 Temmuz'da planlarını bozdu.Fakat etnisite ve mezhep asabiyeti üzerinden mahut planı yürütmeye çalışan mebzul miktarda kullanışlı ahmak yok değil.İsrail'in Siyonist şeflerinden biri geçenlerde "Türkiye, İran'dan daha tehlikeli" demişti. Bu ahmaklar da "İran, İsrail'den daha tehlikeli" diyorlar.Halbuki, tehlikeden de öte tüm bölgenin düçar olduğu felaket, İsrail'inplanıdır. Türkiye toprakları da güney sınırımızda kurmaya çalıştıklarıde bu plana dâhildir.Hülasa edecek olursak, İsrail tüm bölge ülkeleri için beka sorunu hâline gelmiştir.Sayın Cumhurbaşkanı, "Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunu yapmasın..." sözü de her şeyden evvel Türkiye'nin bekası için geçerlidir.İsrail Terör Örgütü Dışişleri'nden sorumlu elemanı'ın'ı Saddam Hüseyin'in akıbetiyle tehdit etmesi, aynı zamanda ABD'nin Irak işgalini İsrail'in hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğinin de itirafıdır.