Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın 82'deki Hama katliamının etkisiyle (gözyaşları içinde) bir şiir yazıp o dönem Millî Gazete'nin en mümtaz yazarlarından olan Sadık Albayrak abimizin gazete adresine postalamıştım.

Sadık Abi de lütfetmiş, "Zalimler katliam yaparlar ama şairlerin doğmasına engel olamazlar" minvalinde iltifatlarla köşesinde yayımlamıştı.

Üniversiteye henüz başlamıştım, söz konusu iltifat hoşuma gitmişti ama "şair" falan olmadım. O dönem mühendislikte okuyordum, "mühendis" de olmadım. Yurtdışına üniversiteye gittim, "sosyolog" da olmadım.

Birilerinin "olmak" saydıklarını da ben "olmaktan" saymadım.

Velhasıl, hiçbir şey olmadım.

Lakin mesele olmak yahut olmamaktan ibaretse, her daim vicdanlı olmaya çalıştım.

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ile ilişkilerin en sıcak olduğu dönemde, "Ortak bakanlar kurulu toplantıları yapılsın, ülke sınırları kaldırılsın..." lakırdılarının havalarda uçuştuğu günlerde, öncelikle'nin yaptığı katliamlarla hesaplaşması gerektiğini dile getiren rahmetliabimle birlikte hareket ettim.Ne oldu biliyor musunuz?"Suriye'yle tek devlet iki millet olalım..." yollu coşan muhteremler çok geçmeden Suriye'deki iç savaş için "Suriye'deki devrimcilere silah gönderelim" çağrıları yapmaya başladılar.Merhum üstadımız'la birlikte hiç gecikmedendiye uyarmaya çalıştık.Karşılığında da olmadık hakaret ve tehditlere maruz kaldık. Bir defasında,ve fakirin fotoğraflarımızın üzerine kan sıçratılmış tehdit bildirileriyle karşılaştık.Ne ki vicdanım susmaya elvermedi; dilim döndüğünce anlatmaktan vazgeçmedim.

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