Rahmetli Ferdi Tayfur'un 30 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur'a yapılan saygısızlık nedense bana, Fazıl Say dostumuzun "Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum..." sözünü hatırlattı.

Hadi diyelim, merhuma kendilerini Necla Nazır'dan daha "yakın" görüyorlar. Peki kızı Tuğçe Tayfur'dan da mı daha yakın görüyorlar, bu ne hadsizliktir?

Baba ile kızı arasına girmeye çalışmak, kendi kendine jilet atmak psikopatlığı değilse (biz yine de "yavşaklık" demeyelim) düpedüz riyadır.

Riyakârlık da ruhu çürütür.

Kaldı ki Ferdi Tayfur'un fanı olmak hiç kimseye 30 yıllık eski eşi Necla Nazır'a saygısızlık yapma hakkını vermez.

Necla Hanım'a cenazede yapılan saygısızlık tek kelimeyle utanç vericiydi.

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Lafa geldi mi kadına her türlü şiddete karşıdırlar. Kadın ile erkek arasındaki anlaşmazlıklarda da "pozitif ayrımcılık" yaparak kadından yana taraf olduklarını dile getirirler. Kötü erkekler hep başkalarıdır zaten. Kendileri zinhar onlar gibi değildir.Gelgelelim, "vurun kahpeye" mesabesindedir pratikleri.öyle felaket bir hâldir ki çok sevdiğini iddia ettiğin sevgiline bir iftira uğruna gözünü kırpmadan mavi gökyüzünü dar etmekle kalmaz, sanki matah bir şey yapmış gibi de övünürsün. "Namus" uğruna ölürsün öldürürsün ama ölümüne sevdiğini iddia ettiğin sevgilinin hasretini dindirmek için hayat kadınlarıyla nefsini köreltmekte de bir sakınca görmezsin. Sonra da kalkar ona buna lagaluga edersin. Çünkü en namuslu sensin, haksızlığa uğratılan sensin, kader de daha doğar doğmaz kafayı sana takmıştır zaten...Fanı olduğun arabeskin krallarının filmlerini izlerken bira şişelerini sinemalarda kırar, konserlerde kendine jilet atarsın. O derece duygulusun, hassassın. Fakat fanı olduğun kralın ailesine saygın yok, onu ne yapacağız?Hele şu (Ferdi Tayfur'un yeğeni)'nın yaptığına ne demeli? "Sen buraya gelemezsin" diyerek'u özbeöz babasının cenazesinden kovmaya çalışmak da ne oluyor?Tuğçe Tayfur'un gasilhane önündeki "Babacığım..." feryatlarına hangi vicdanlı insanın yüreği yanmaz.Herkes ağlar, bir gün ağlar beş gün ağlar; ama içi gerçekte yanan, babası için bir ömür ağlayacak olan kızıdır. Herkes haddini bilmeli.

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Necla Nazır'a da Ferdi Tayfur'un vefat ettiği haberi duyulur duyulmaz sosyal medyada linç başlatıldı.Şayet Türk sinemasına saygınız varsa, sinemamızın 4 yoncası addedilenFatma Girik,Hülya Koçyiğit'in ardından 5'inci yoncasıdır Necla Nazır. Şayet "Ferdi Baba"ya içtenlikle saygı duyuyorsanız, 30 yıl birlikte yaşadığı eski eşidir Necla Nazır, ki kızı Tuğçe Tayfur'un da annesidir.En önemlisi de Ferdi Tayfur'un cenazesinde hakkını helal etmesine en çok ihtiyacı olanların başında gelir. Suçu nedir? Ferdi Tayfur'un onu aldatmış olması mı?Vefat haberini aldığında "Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş..." diyen Necla Nazır'a karşı neyin nefretini güdüyorsunuz?Suçu, malum fanların çemkirmelerine karşı kızını savunmak mıdır? Bir anne, kızını savunmayacak da kim savunacak?Yoksa...Kınayıcıların kınamasına aldırış etmeden, "El âlem ne der" putunu iplemeden bir duruş sergilemesi midir suçu?