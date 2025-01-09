Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşayan herkesi ölümüne ilgilendiren çok önemli bir açıklama yapmıştı.
Ne zaman mı?
Geçtiğimiz ekim ayının başında; yani, İsrail Golan Tepeleri başta olmak üzere Suriye'deki işgalini genişletmeden önce.
Aynen şöyle demişti: "Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır... Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir..."
Muhalif güruh hiç şaşırtmamış, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına anında burun kıvırmıştı.
Bir kısım "sömürge aydıncığı" da tahfif edecek kadar tozutmuştu.
İçlerinde en aklı başında bilinenler bile "Küçücük İsrail mi bize saldıracak, hadi canım sen de, bu kadar saçma şey duymadım!.." yollu aşağılamaya çalışmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sanki dersin İsrail bölgeye yerleştirildiğinden beri hiç saldırganlık yapmamış ve sanki dersin Nil'den Fırat'a kadar "vaat edilmiş topraklar" (Arzı Mevud) muhabbetini hiç duymamış gibi taaccüp etmişti.
***Özgür Beyciğim taaccüp etmekle de kalmamıştı. CHP Milletvekili Namık Tan'ı kaynak göstermiş, "Namık Tan İsrail Büyükelçiliği yaptı. Onun söylediği açık: İsrail'in Türkiye'ye saldırması olasılık bile değil..." demişti.
***Şuncağızı belirtmeden geçmeyelim: İşbu "yol haritasını" hazırlayan Nagel Komitesi herhangi bir kuruluş değil. Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Jacob Nagel'in başkanlığını yaptığı mahut komitede üst düzey savunma yetkililerinden müteşekkil.