Rusya ve ABD heyetleri Ukrayna "ihtilafını" görüşmek için İstanbul yerine neden Riyad'ı seçti?
Halbuki, 2022'de Rusya-Ukrayna müzakerelerine İstanbul ev sahipliği yapmıştı. Unutmuş olamazsınız, "Tahıl Koridoru Anlaşması" gibi çok önemli arabuluculuk rolü de üstlenmiştik hani.
Sahi, Riyad ne alaka?
İstanbul yerine Riyad'ın tercih edilmesi, Rusya'nın (OPEC + dolayımında) Suudi Arabistan'la ekonomik ilişkileri veya Suudi Arabistan'ın petro-dolarlarına Trump'ın "yükselmesiyle" açıklanacak bir durum değildir.
Biliyorum, Riyad'ı Trump seçti; lakin Rusya Devlet Başkanı Putin de "Müzakerelere İstanbul'da başlamıştık yine orada devam edelim..." yollu bir öneride bulunmamıştır.
Neden bulunsun, demeyin. En azından İngiltere'den rövanşı almış olurdu.
Zira, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya müzakeresi İngiltere yüzünden akamete uğramıştı. Ki, Ukrayna'yı Rusya ile savaşması için fiştekleyenlerin başında da aynı ülke geliyordu.
Soru şudur:
Putin'in müzakere adresi olarak İstanbul'u önermemesi, Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Rusya-Türkiye ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağını iddia eden Dugin'in haklı çıkacağının göstergesi olabilir mi?
Ne diyelim, inşallah olmaz.
***İstanbul'daki söz konusu müzakerede (doğal olarak) Rusya ve Ukrayna taraftı. ABD yoktu. Yani, her ne kadar diplomatik bakımdan desteklemiş olsa da ABD müzakere masasında yer almamıştı.
***Riyad'da İngiltere'nin esamesi bile okunmuyor. Dahası, Avrupa da topyekûn saf dışı bırakıldı.