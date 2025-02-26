Büyük şairimiz İsmet Özel "insan haklarının" bütün insanları ifade etmediğini, sadece Yahudiler için var olduğunu yıllar önce dile getirdiği konuşmasında şöyle bir tanım yapmıştı: "Bir Yahudi'nin dünyanın her yerinde rahat yaşaması için gerekli şartlara insan hakları denir..."

İkinci Cihan Harbi'nden sonra her şey bu tanımı doğrular şekilde gelişti.

Bu tanım uğruna modern dünya, yeri geldi tüm kazanımlarını kurban etti. En son olarak da Gazze'de çocuklar bombalarla paramparça edildi, velhasıl, bilumum savaş suçları işlendi, modern dünya seyretti.

Seyretmekle de kalmadı. Dünya sisteminin patronu ABD'nin Başkanı Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) "soykırım" suçundan ötürü hakkında yakalama emri çıkardığı Netanyahu'yu ödüllendirdi. Öyle ki Filistin başta olmak üzere Lübnan'dan Suriye'ye kadar tüm işgallerini koşulsuz destekleyeceklerine dair açık çek verdi.

Gerçi, Suriye'deki "devrim" bile Netanyahu'ya ödül gibi geldi. O kadar ki, Lübnan Hizbullah'ının ikmal yollarını kesmekle kalmadı, "Güneyden askerlerinizi çekin, Golan Tepeleri'ne yan gözle bile bakmayın..." yollu Suriye'de racon kesmeye başladı.

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Mesela, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'yle Siyonizm karşıtlığı aleyhinde hukuki bir zemin oluşturuldu. Ardından da (50'li ve 60'lı yıllar boyunca) antisemitik nefret söylemini suç sayan yasalar sökün etti. Daha sonraları da (90'larda) yeni bir aşamaya geçilerek, Holokost 'u kabul etmemek suç sayıldı.Yetmedi,'in katliamlarından söz etmekten'e özgürlük istemeye kadar her şey antisemitizm suçuna dâhil edilmeye çalışıldı.Irkçılık da İkinci Cihan Harbi'nden sonra sistematik olarak suç kapsamına alındı.Elbette bunda da Holokost belirleyici oldu.Demem o ki Yahudileri rahatsız etme ihtimali olmasaydı, "ırkçılık" retorikte bile bu denli mahkûm edilmezdi. Irkçılık zaten "özde" mahkûm edilemez; zira,ırkçılığın dik âlâsıdır.

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