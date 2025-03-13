İsrail bölgede her geçen gün yeni mevziler kazanmak için yerel müttefikler ararken biz ne yapıyoruz?

Soru budur, lakin cevap felaket iç karartıcıdır.

Zira, ihtilaflarımızı bir kenara bırakıp kenetleneceğimize, ihtilaflarımıza meşruiyet arama aymazlığından vazgeçmiyoruz hâlâ!

Üstelik dünya sisteminin patronlarının İsrail'i alabildiğine desteklediğini bildiğimiz halde. Dahası, kendimizden başka kimsemizin olmadığı apaçık gerçeklik olarak ortada dururken...

Eli sopalı ekran uzmanlarına bakacak olursanız, "İsrail nedir ki, şappadak işini bitiririz."

İsrail'i, İsrail'den ibaret zannetme gafletinin sonu yok.

Madem öyle şuncağızı hatırlatalım: Ekim 73'teki "Yom Kippur Savaşı"nda Mısır, İsrail'e hiç beklemedikleri anda öyle saldırıda bulunmuştu ki sadece 67'nin değil tüm İsrail yenilgilerinin rövanşını almıştı. İsrail'in adeta nefesini kesmişti. O kadar ki İsrail Başbakanı Golda Meir panik içinde ABD Başkanı Nixon'u arayıp, atom bombası kullanmanın dışında seçeneklerinin kalmadığını söylemişti. Nixon da ivedilikle Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'a vaziyeti anlatmıştı. Sonuç mu? Mısır, İsrail'in işini tam bitirecekken ateşkes kararı almak zorunda kalmıştı.

***

İsrail'inhedefi, Türkiye başta olmak üzere İsrail'e biat etmeyen Ortadoğu'daki tüm ülkelerin ve halkların mahvıyla kaimdir.Kendi mahvına neden olacak şekilde siyonist planlara taş döşeyen "sömürgeleştirilmiş zihinlerin" varlığı da anlaşılmaz değildir.Anlaşılmaz olan, her daim siyonizme karşı çıktığını dile getirenlerin mezhep ve etnisite yangını çıkan her yere benzinle koşmalarıdır.Neden böyle yapıyorlar?Kalplerinde hastalık olduğundan mı yoksa çok iyi kurgulanmış bir tuzağa düştüklerinden mi?

***