Yemen'in Ensarullah Hareketi, İsrail ateşkes kararı alıncaya kadar, yani Netanyahu Gazze'deki soykırımdan vazgeçinceye kadar "operasyon" yapmaya devam edeceğiz demişti.

Sonuç itibarıyla...

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu hakkındaki kararı ile Yemen'in hedefi örtüşmüştü.

Hülasa edecek olursak, uluslararası hukukun da Ensarullah Hareketi'nin de yegâne hedefi, İsrail'i soykırım yapmaktan caydırmaktan ibaretti.

Peki, ABD Başkanı Trump ne yaptı?

Gazzeli çocuklar katledilmesin diye harekete geçen vicdanın mücessem hâli mesabesindeki Yemen'in Ensarullah Hareketi'ni 23 Ocak 2025 tarihinde "terör örgütü" ilan etti.

Siyonazi Netanyahu hakkında verdiği karar nedeniyle tehdit ettikleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de yakında "terörist" ilan ederlerse hiç şaşmam.

Nasıl bir dünyada yaşadığımızı fehmetmek için tek başına bu örnek yeter de artar!

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Trump başkan seçilince'e baskı yaptı ve Gazze'de ateşkes sağlandı. Ne ki hemen ardından Gazzelileri öz vatanlarından sürgün edeceğini söyledi. Malumunuz, Filistinli şehitlerin kanları üzerinde oteller, eğlence merkezleri ve kumarhaneler inşa edeceğini açıkladı.Anlaşılan o ki...Soykırım suçlusu olarak yargılananile ABD Başkanıarasında Gazze konusunda "müthiş" bir ihtilaf var.O da şudur:tüm Gazzelileri öldürerek Gazze'ye çökmek istiyor, Trump tüm Gazzelileri sürgün ederek!Nasıl bir dünyada yaşadığımızı fehmedemezsek o dünyaya alabildiğine maruz kalmamız kaçınılmazdır.

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Kış kışlığını puşt puştluğunu yapar misali, İsrail de esir takasında kendine yakışanı yapmakta hiç gecikmedi.Bununla da yetinmedi, ateşkesi mütemadiyen ihlal etti. Daha dün düzenlediği hava saldırısında 400'den fazla masum Gazzelliyi hunharca katletti.Gazzelilere saldırmakla kalmadı, insani yardımlara da engel oldu.Bunun üzerine Yemen'in Ensarullah Hareketi İsrail'e 4 gün süre verdi. Bu süre sonunda İsrail insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemeye devam edince, yani çocukların açlıktan ölmesine neden olunca Ensarullah deniz ablukasına başladı.ABD'nin Trump'ı da çocukların yardımına koşan Yemen'e acımasızca saldırdı.Hem de her zaman olduğu gibi'yle birlikte. (ABD ve İngiltere'nin neden "iki millet tek devlet" gibi hareket ettiğinin künhüne varmak için merhumhocamızın "Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti" kitabını okumanızı salık veririm.)ABD'nin "arabulucu" rolünü üstlendiği mezkûr ateşkesi bozanın İsrail olduğunu bildiği hâlde Yemen'e saldırmasının nedeni Gazzelilerin (ya soykırımdan geçirerek ya da topyekûn sürgün ederek) vatanlarına çökme planına sadık kalmaktır.ABD zaten bu nedenle İsrail'in ateşkesi bozup Gazze'ye saldırmasına izin verdi.Soru şudur: Bizim bir planımız var mı?