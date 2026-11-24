Soğuk savaş dönemi muazzam bir fırsattı; lakin, sağsol kapışmalarıyla heba ettik.

"Lozan'la bir 100 yıl kazandık" ifadesi boğuntuya getirilmeyip hakkıyla anlaşılabilseydi, müstevlilere karşı caydırıcılığımızı tahkim etmek için fırsat kaçırılmazdı...

Bizim "soğuk savaşımız" çok uzun sürdü.

Berlin Duvarı yıkıldı ama zihnimizdeki duvarlar yıkılmak bilmedi. İlerici-gerici; mürteci-çağdaş; seküler-laikçi lakırdılar gündemimizi sürgit esir aldı.

Hâlâ büyük resmi görmek gibi bir derdimiz yok. Gündemimiz tıka basa malayani işlerle dolu.

Demem o ki zarf değişse de mazruf hiç değişmedi.

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Batı'nın İslam dünyasına karşıvesaldırılarından daha yıkıcı şekilde "nihai işgali" gerçekleştirmek istediğini yıllar öncesinden haber vermişti.Bu sese hakkıyla kulak verebilseydik...'dan Lübnan 'a,'tan Gazze'ye kadar bölgemizin neye düçar olduğunu ve bizi de neyin beklediğini fehmedebilirdik.Yazık ki yazık, mezhepçi ve ırkçı asabiyetlerimiz yüzünden nene de ABD-İsrail'in İran'a dayattığı savaştan ders çıkarabildik!Ders çıkarabilseydik en azından müstevlilerin sözlerine güvenilmeyeceğini, müzakere masasını bile tuzağa dönüştürmekten çekinmeyeceklerini, uluslararası hukuku iplemediklerini hesaba katardık.Hâliyle, NATO üyesi olmakla sürgit avunmaz, behemehal hazırlık yapardık.Biz ne yapıyoruz peki, hazırlık yapmaya çalışanlara bedel ödetmekten başka?

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'nın bedeliniterörüyle, ASALA'yı 84'te bitirmenin bedelini aynı yıl Eruh'ta start alanterörüyle ödedik.da "Yeniden Büyük Türkiye"yi inşa etmenin bedelini 15 Temmuz başta olmak üzere envaiçeşit şekilde ödedi.Enerjide bağımsızlık için devrim çapında işlere imza atanda az bedel ödemedi. Hâlâ da bedel ödetmek isteyen kifayetsiz muhterisler var.Öyle bir manzara-i umumiyeye çattık ki...Birileri bu vatan için ölürken, birileri deveyi havuduyla götürüyor, birileri de neden biz "götüremiyoruz" hırsıyla yolsuzlukları araçsallaştırıp siyasi ikbal peşinde koşuyor.Dışarıdan bedel ödetenler tamam da, içerideki muhterislerin bedel ödetme hokkabazlığı yok mu, sizi bilmem ama benim gücüme gidiyor.