SUV sayısı 93’e çıktı

SUV talebiyle birlikte model sayısı da artıyor. 8 yıl önce 31 markanın 73 adet SUV modeli satılırken, bugün marka sayısı 34’e, model sayısı 93 adede çıktı

Dünyada SUV rüzgarı esiyor. Küresel SUV araç pazarı son dört yılda yüzde 67.4 büyüdü. JATO verilerine göre 2014'de 16.6 milyon adet olan satışlar, 2017'de 27.8 milyon adede yükseldi. Pazar payı ise aynı dönemde yüzde 22.4'den yüzde 34.0'a çıktı.

Türkiye de dünyadan geri kalmadı. Son dört yılda SUV araç pazarı yüzde 63.9 büyüdü.

2014'de 74 bin 670 adet olan satışlar, 2017'de 122 bin 458 adede yükseldi. SUV talebi markaların SUV iştahını da artırdı.

Son yıllarda her marka SUV üretmeye başladı. Neredeyse SUV modeli olmayan marka kalmadı.

2010'da 31 markanın 73 adet SUV modeli satılırken, bugün marka sayısı 34'e, model sayısı ise 93 adede çıktı. Pazardaki SUV'ların sayısı artmaya devam ediyor. Her hafta bir marka yeni SUV modelini tanıyor. Son olarak Skoda da yeni modelini Türkiye'de satışa sundu. SUV pazarına ilk olarak 2017'de Kodiaq modeliyle giriş yapan Skoda, ikinci SUV modeli Karoq ile iddiasını artırdı.



TALEP ARTACAK

İkisi benzinli ve biri dizel olmak üzere toplam üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Karoq'un fiyatı 121 bin 900 TL'den başlıyor. Karoq'ta 1.0 lt (115 bg) ve 1.5 lt (150 bg) benzinli ve 1.6 lt (115 bg) dizel motor seçenekleri bulunuyor. 1.0 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motor seçeneklerini, 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG otomatik vites kutusu ile satın almak mümkün.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Türkiye'de de SUV araçlara büyük ilgi olduğunu söyledi. Bu eğilimin azalmayacağını aksine bugünkü gibi hızla artmaya devam edeceğini ifade eden Başar, "Karoq'un da Kodiaq gibi ilgi görmesini bekliyoruz.

Karoq, Skoda'nın büyüme stratejisinin önemli bir parçası.

Segmentinde en iddialı modellerden biri olacak" dedi.



PAZAR PAYI % 23.4 OLDU

TÜRKİYE'DE yılın ilk üç ayında 22 bin 561 adet SUV araç satıldı. SUV'ların payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.76'dan yüzde 23.45'e yükseldi. 2017 sonunda bu oran yüzde 16.9 olarak gerçekleşmişti.



5 BİN SUV SATACAK

KAROQ satış hedefinin 2 bin 500 adet olduğunu söyleyen Başar, Kodiaq ile birlikte toplamda 5 bin adet SUV satışı gerçekleştireceklerini söyledi. Başar, "2019'da gelecek bir crossover ile birlikte, 2020'den itibaren satışlarımızın dörtte biri SUV olacak" dedi.