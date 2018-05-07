Otoda sattığımız aldığımızı geçti

Binek otomobilde dış ticaret 7 yıl aradan sonra artıya döndü. 2016’da 1.5 milyar dolar açık veren otomobil dış ticareti 2017’de 3.2 milyar dolar artıya geçti

Otomotiv, 2017'de hazır giyimin ardından en fazla dış ticaret fazlası veren sektör oldu. Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) Dış Ticaret Raporu'na göre, otomotiv ihracatı 2017'de yüzde 21 artışla 28.9 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 2 düşüşle 17.4 milyar dolara geriledi.

Hazır giyim 8 milyar 114 milyon dolar fazla verirken, otomotiv sanayisinin dış ticaret fazlası 6 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret fazlası yüzde 232 gibi rekor seviyede arttı. 2016'da sektör 1 milyar 963 milyon dolar dış ticaret fazlası vermişti.

Otomotiv sanayisinin dış ticaret fazlası vermesinde binek otomobilin önemli rolü oldu. 2017'de otomobil ihracatı yüzde 41 artış göstererek 11.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



BİNEK OTO YATIRIMLARI

Türkiye'de üretilen Fiat Egea, Renault Megane Sedan, Renault Clio, Toyota C-HR, Hyundai i10 ve i20, Corolla, Honda Civic modellerinin dopingiyle 7 yıl aradan sonra otomobilde dış ticaret artıya döndü. Otomobil dış ticaretinde 2016'da 1.5 milyar dolar açık verilirken, 2017'de 3.2 milyar dolar fazla verildi.

Otomobil ithalatının otomotiv içindeki payı yüzde 10 gerileyerek yüzde 55.2'den yüzde 49.4'e indi. Böylece toplam ihracat, toplam dış ticaret fazlası, otomobil ihracatı ve otomobil dış ticaret fazlası verilerinde tarihi rekorlara imza atıldı.

Otomobil en son 2009'da dış ticarette artıya geçmişti. 2006- 2009 arasında ihracat, ithalatın üzerinde kaldı. Son olarak 2009'da 1 milyar 820 milyon dolar dış ticaret fazlasına ulaşıldı. 2015'te 2 milyar 323 milyon dolarla dış ticaret açığı zirveye çıktı.



14 ÜLKEYE DIŞ TİCARET FAZLASI

Otomotiv dış ticaret dengesine bakıldığında Türkiye'nin 20 ülkeden 14'ü ile dış ticaret fazlamız var. Başta Almanya olmak İspanya, Polonya, Romanya, Fas ve Macaristan ile ticaret açığımız bulunuyor. Ancak, son yıllarda bu altı ülke ile dış ticaret dengesinin Türkiye lehine geliştiği görülüyor. Örneğin Almanya ile 2015'te 3.6 milyar dolar olan açık 2017'de 2 milyar dolara indi.



