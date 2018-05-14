İhracat oranında dünya ikincisiyiz

Dünyada toplam üretiminin ihracata oranı en yüksek ikinci ülke Türkiye oldu. Birinci sıradaki Kanada, üretiminin yüzde 82’sini ihraç ederken, Türkiye’de bu oran yüzde 80’i buluyor

Düne kadar sadece kendi iç pazarı için üretim yapan Türkiye otomotiv sanayisinin ihracat serüveni, 22 yıl önce başladı. 1996'da sadece 2 bin adet araç ihraç edebilen Türkiye, 2017'de 922 bin adedi binek otomobil olmak üzere toplam 1 milyon 333 bin adet ihracat yapar hale geldi. Son beş yılda yapılan yatırımlarla Türkiye, bugün dünyanın sayılı otomotiv ihracatçısı ülkeleri arasına girdi. JATO verilerine göre, dünyada toplam üretiminin ihracata oranı en yüksek ikinci ülke Türkiye oldu. Birinci sıradaki Kanada, üretiminin yüzde 82'sini ihraç ederken, Türkiye üretiminin yüzde 80'ini ihraç ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 79 ile Meksika ve Avrupa yer alıyor. Güney Kore ise yüzde 59 ile dördüncü sırada bulunuyor.



ÜÇTE BİRİ TÜRKİYE'DEN

Bir başka başarı hikayesi de ACEA'dan (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) geldi. ACEA verilerine göre Avrupa'ya en fazla araç ihraç eden ülke Türkiye oldu. Avrupa 2017'de toplam 3 milyon 640 bin 975 adet araç (binek otomobil-ticari araç ve otobüs) ithal etti. Türkiye'nin Avrupa'ya sattığı araç sayısı ise 1 milyon 52 bin 249 adete ulaştı. Buna göre, Avrupa'nın ithal ettiği her 100 aracın 29'unu Türkiye'de üretildi. Avrupa, 2017'de 3 milyon 53 bin adet binek otomobil ithal etti. Türkiye 729 bin adetle, Avrupa'ya en fazla otomobil ihraç eden ülkeler sıralamasında bir numara oldu. Türkiye'nin ihracatı yüzde 12.9 arttı. İkinci sıradaki Japonya'nın ihraç ettiği otomobil sayısı yüzde 7.2 azalışla 536 bin adete geriledi. İhracatı yüzde 14.4 artışla 460 bin adede çıkaran Kore ise üçüncü sırada yer aldı.



TICARIDE AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye, ticari araç ve otobüste de Avrupa'ya en fazla ihracat yapan ülke konumunu 2017'de de korudu. 2016'ya göre ihracat yüzde 5.7 gerilese bile Türkiye 322 bin 564 adetle açık farkla birinci sırada yer aldı. Ticari araç ihracatında ikinci sırada bulunan Çin, 2017'de Avrupa'ya 91 bin adet satış gerçekleştirdi. Tayland'ın ihracatı ise 42 bin adette kaldı. Avrupa 2017'de 587 bin ticari araç ithal etti.



GELİRDE JAPONYA'YI YAKALADI

Avrupa, 2017'de 40 milyar euroluk otomobil ithal etti. Türkiye, ihracat gelirinde 7.4 milyar euro ile Japonya'nın ardından ikinci oldu. Japonya 7.5 milyar euro, ABD ise 6.1 milyar euroluk otomobil sattı.



DETROİT'TE KAN KAYBI SÜRÜYOR

Dünyanın otomotiv başkenti Detroit'te düzenlenen Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) kan kaybı sürüyor. Alman lüks otomobil markaları BMW ve Mercedes-Benz'den sonra Audi de 2019'daki fuara katılmama kararı aldı. 2018'deki fuara, Aston Martin, Mazda, Mini, Volvo, Porsche, Jaguar, Land Rover katılmamıştı. Audi'nin kararıyla birlikte gözler yeniden Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'na çevrildi. Fuar yetkilileri, birkaç yıldır otomotiv markalarının yoğun ilgi gösterdiği CES'in Detroit'in önüne geçmeye başlaması üzerine radikal adımlar atmaya başlamıştı. Yılın ilk fuarı olma özelliğindeki Detroit'in tarihi değiştirdiler. Buna göre 2020'den itibaren fuar, ocakta değil ekimde düzenlenecek.



HONDA BÜYÜK SINAVA HAZIRLANIYOR

2018 FIA Dünya Touring Car Cup'ın üçüncü turu için dünyaca ünlü Nürburgring'e Honda Civic Type R TCR ile yeniden çıkmaya hazırlanan Honda, liderliği hedefliyor. Honda, geçen yıl yeni Civic Type R ile 'Yeşil Cehennem' olarak adlandırılan Nürburgring'i 7 dakika 43,8 saniyede geçerek önden çekişli seri üretim otomobiller klasmanında pistin tur rekorunu kırmıştı.