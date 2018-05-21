2020’de dünyada voltaj yükselecek

Dünyadaki elektrikli otomobil sayısının 2020’de 9-20 milyon adede çıkacağı tahmin ediliyor. 2025’te ise bu rakam hızla artarak 40-70 milyon adet aralığına ulaşacak

Elektrikli otomobillere talebin iki yıl içinde patlaması bekleniyor. Özellikle, dizel skandalı sonrasında, birçok ülkede dizel ve benzinli motorlu araçların satışına yönelik alınan tedbirler, elektrikli otomobillere talebi artırıyor. 24 ülke tarafından kurulan Temiz Enerji Komisyonu (CEM) bünyesindeki Elektrikli Araçlar Girişimi (EVI) tahminlerine göre 2020'de dünya yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 9-20 milyon adet arasında olacak. 2025'te ise bu rakamın 40-70 milyon adet arası olacağı tahmin ediliyor.



EN BÜYÜK PAZAR ABD VE ÇİN

Bugün dünya genelindeki elektrikli araçların yaklaşık yüzde 85'i Çin başta olmak üzere Amerika, Japonya, Norveç ve Hollanda'da satılıyor. Otomobil markaları da bu yeni döneme hazırlık yapıyor. Elektrikli otomobil projeleri için milyar dolarları gözden çıkaran markalar 2020'ye hazırlanıyor.



MARKALARIN ELEKTRİKLİ OTO PLANI



BMW, 2025'e kadar 12 elektrikli modeli satışa sunacak. Grup bünyesindeki MINI de elektriklenecek.



RENAULT-NISSAN ittifakı, 2022'ye kadar 10 elektrikli aracı vitrine çıkaracak.



MERCEDES 2022'ye kadar EQ adı altında 10'dan fazla elektrikliyi piyasaya sürecek. Smart, elektrikli bir markaya dönüşecek.



JAGUAR elektrikli crossover modeli I-PACE ile elektrikli otomobil rekabetine giriş yapacak.



VOLKSWAGEN 2020'de I.D. Crozz modelini satışa sunacak. I.D. BUZZ ve I.D. VIZZION modelleri ise 2022'de yollara çıkacak.



GENERAL MOTORS 2023'e kadar 20 elektrikli otomobili pazara sunmayı planlıyor.



VOLVO 2025'ten itibaren modellerinin yarısını elektrikli veya plug in hybrid olarak üretecek.



AUDI, 2025'e kadar tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçlardan oluşan yaklaşık 800 bin araç satmayı hedefliyor