Dizel fiyatları düştü

Avrupa’da dizel otoların fiyatları düşerken, benzinli ve elektrikli otoların fiyatları arttı. Dizel otonun maliyeti aylık 616 euro, elektrikli otunun maliyeti 819 euroyu buluyor

Emisyon skandalı sonrasında birçok ülkenin dizel motorlu otomobilleri yasaklama kararı dizel talebini azalttı. Bunun sonucunda Avrupa'da dizel otomobillerin satışları 2017'de yüzde 7.9 azalarak, 6 milyon 765 bin adede geriledi. Pazar payı ortalama yüzde 43.8'e indi. Dizeldeki düşüş 2018'de de devam etti. Nisanda dizel satışları yüzde 13.2 azalarak 453 bin adet oldu. Benzinli otomobil satışları yüzde 53.3 artışla 692 bin adede yükseldi. Alternatif yakıtlı otomobillerin satışları ise yüzde 53.5 arttı. Nisanda 41 bin hybrid, 13 bin 500 adet plug-in ve 13 bin adet elektrikli otomobil satıldı. Böylece nisanda dizelin pazar payı yüzde 37'ye geriledi. Buna karşın benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 56, elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 5.5'e yükseldi.



ELEKTRİKLİ OTONUN MALİYETİ ARTTI

Talebin dizelden elektrikli otomobile kayması, fiyatları da etkiledi. Avrupa'da dizel otomobillerin fiyatları düşerken, benzinli ve elektrikli otomobillerin fiyatlarında artış görüldü. Beş kıtada ve 32 ülkede faaliyet gösteren filo kiralama şirketi LeasePlan'ın Otomobil Maliyet Endeksi'ne göre Avrupa'da bir dizel otomobile sahip olma maliyeti aylık ortalama 616 euro, elektrikli araca sahip olmanın maliyeti ise ortalama 819 euroyu buluyor. Rapora göre alternatif araçların teşvik edildiği Norveç ve Hollanda'da, fosil yakıtlı bir araç kullanmanın faturası yüksek. Norveç'te elektrikli bir otomobile sahip olmanın maliyeti aylık 670 euro, dizel bir araca sahip olmanın aylık gideri 722 euro, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti ise 731 euro



TÜRKİYE'DE FİYATI PAHALI

Leaseplan raporuna göre, dizel otomobil talebinin yüksek olduğu Türkiye'deki sonuçların Avrupa'dan farklı olduğu dikkat çekiyor. Türkiye'de benzinli bir otomobile sahip olmanın aylık maliyeti 492 euro, dizel bir otomobile sahip olmanın aylık maliyeti ise 519 euroya çıkıyor. Yani Türkiye'de dizel otomobillerin maliyeti Avrupa'ya göre yüksek.



ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TEŞVİK EDİLMELİ

Leaseplan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj altyapı desteklerinin çok önemli olduğunu söyledi. Oktay, "Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli" dedi.