Türk mühendisler Mercedes için yaptı

Mercedes-Benz Türk, kamyonlar için dünyanın ilk Apple CarPlay uyumlu dokunmatik ekranlı multimedya sistemini geliştirdi

Türkiye'de Ar-Ge merkezi sayısı 909'a çıktı. En fazla Ar-Ge merkezi ise 202 adetle otomotiv sektöründe bulunuyor. Son yıllarda Ar-Ge'ye ciddi anlamda yatırım yapan Türkiye otomotiv sanayisi, bunun karşılığını almaya başladı. Son olarak Mercedes-Benz Türk, kamyonlar için dünyanın ilk Apple CarPlay uyumlu dokunmatik ekranlı multimedya sistemini geliştirdi. Bu sistem için Apple'dan CarPlay sertifikası alındı. Kamyon ürünü için tüm dünyada Apple'dan bu sertifikayı alan ilk şirket Mercedes-Benz Türk ve Daimler AG oldu. Ürünün geliştirilmesi süresince tüm dünyada kamyonlarda hoparlör, radyo ve navigasyon sistemleri sorumlusu olan Türk ekip; Japonya, ABD, Almanya, Brezilya, Malezya ve Hindistan ile bilgi transferi amacıyla sürekli iletişim kurdu. Mercedes-Benz İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye'de geliştirilen multimedya sisteminin Mercedes-Benz tarafından ilk kez IAA Ticari Araç Fuarı'nda tanıtıldığını söyledi. Sülün, Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Mekatronik ekibinin Mercedes-Benz Türk'ün Ar-Ge konusundaki gururlarından bir diğeri olarak bir ilke imza attığını ifade etti.



GLOBAL AĞA BAĞLI

Mercedes-Benz Türk'ün, Ar-Ge alanında global ağ içerisindeki etkinliğini artırdığına dikkat çeken Sülün, şöyle devam etti: "Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG'nin küresel Ar-Ge ağı içerisinde 'yetkinlik merkezleri' oluşturma stratejisine bağlı olarak yeni sorumluluklar üstlenmeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk'ün Ar-Ge Merkezi, dünya üzerinde bu sorumlukları taşıyan tek merkez haline geliyor. Türkiye'den dünyaya mühendislik ihraç eden, Ar-Ge merkezleri ile Mercedes-Benz Türk, ilkleri ve enlerine yenilerini ekliyor."



AR-GE YATIRIMINDA SON VİRAJ

MERCEDES-Benz Türk'ün 8.4 milyon euroluk yatırımı ile gerçekleştirilen Ar-Ge Merkezi inşaatının büyük oranda tamamlandığını açıklayan Sülün, "Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi, Almanya, ABD, Meksika, Brezilya, Hindistan ve Japonya'da bulunan Ar-Ge merkezleri ile birlikte Daimler AG'nin global ağı içerinde yer alıyor. Mercedes-Benz Türk mühendisleri tarafından Türkiye'de geliştirilen teknolojiler Daimler global ağı içerisinde kullanılacak, kontrol ve desteği yine bu merkez tarafından sağlanacak" dedi. Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi'nin, Türkiye'den tüm dünyaya mühendislik hizmeti veren, teknoloji üreten ve ihraç eden bir yetkinlik üssü olacağını ifade eden Sülün, yeni Ar-Ge Merkezi'nde ayrıca uzun yol kamyonlarının testleri ve son onay işlemlerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.



İKI YILDA 113 MILYON EUROLUK YATIRIM

MERCEDES-BENZ Türk, 1984'ten bugüne kadar Aksaray Kamyon Fabrikası'na 470.1 milyon euroluk yatırım yaptı. 2016-2018 yılları arasında yapılan 113 milyon euroluk yatırımın ise yüzde 88'i tamamlandı.