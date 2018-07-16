Türkiye hibrit üssü oluyor

Türkiye’de hibrit otomobil üreten firma sayısı üçe çıkıyor. Toyota’dan sonra Oyak Renault ve Ford Otosan da hibrit araç üretecek. Böylece Türkiye hibrit üssü olacak

Türkiye otomotiv sanayisi sınıf atlayacak. Toyota'dan sonra Oyak Renault ve Ford Otosan da hibrit araç üretmeye hazırlanıyor. Böylece Türkiye, dünyada hibrit üretimi gerçekleştiren az sayıdaki ülkeler arasına girecek.

Türkiye'de ilk hibrit aracı 2016 sonunda Toyota üretti. 2017'de hibrit için yatırım teşviki alan Oyak Renault'dan sonra Ford Otosan da hibrit üretecek. Şirket, Gölcük tesislerinde ürettiği Ford Transit Custom'ın Plug in Hybrid (PHEV) versiyonunu 2018'in son çeyreğinde devreye almayı planlıyor. Öncelikli olarak ihracat amaçlı üretilecek hibrit modelin 2019'da yollara çıkması bekleniyor.

Böylece Ford Otosan, Amerikan otomotiv devi Ford'un hibrit ve elektrikli araç projesine katkıda bulunacak. Ford, 4.5 milyar dolarlık yatırımla 2022'ye kadar 40 tane hibrit ve elektrikli araç geliştirmeyi hedefliyor.

Bu arada 20 adet prototip Transit Custom PHEV'in İngiltere'deki test sürüşleri başarıyla sonuçlandı. Prototipler 2017 başından bu yana Londra'da test ediliyordu.



493 MİLYON TL TEŞVİK ALDI

Fransız otomotiv devi Renault, Türkiye'yi hibrit üssü yapmaya hazırlanıyor. Fransız markanın, ilk hibrit motoru Bursa Oyak Renault fabrikalarında üretilecek. Hibrit motor, Bursa'da üretilen Clio'nun beşinci neslinde kullanılacak. Oyak Renault, hibrit yatırımı için Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 493 milyon TL teşvik aldı.

Toyota, Türkiye'nin ilk SUV ve hibrit modeli C-HR'ı 350 milyon euro yatırımla 2016 sonunda üretmeye başladı. C-HR ile Toyota'nın üretim ve ihracatı katlandı. 2016'da 154 bin olan üretim, 2017'de yüzde 81 artışla 280 bin adede çıktı. İhracat ise 116 bin adetten yüzde 110 gibi yüksek oranda artarak 244 bin adede yükseldi. 2018'de 280 bin araç üretimi hedefleyen Toyota, üretiminin 244 bin adedini ihraç edecek. Şirketin yılın ilk beş ayındaki ihracatı 101 bin adet olarak gerçekleşti.



AVRUPA'DA SATIŞLAR % 22 ARTTI

2018 Ocak-Mayıs aylarında Avrupa'da toplam 227 bin 200 adet hibrit otomobil satıldı. Hibrit satışları yüzde 22 gibi yüksek oranda artarken, pazar payı yüzde 3.3'e yükseldi. Yılın ilk beş ayında en çok hibrit aracın satıldığı ülke 35 bin adetle Fransa oldu. Fransa'yı 34 binle İtalya, 33 binle İngiltere, 28 binle İspanya ve 23 bin adetle Almanya izledi.



TALEBE YETİŞMEK İÇİN ÜÇ VARDİYA ÜRETİM YAPIYOR

Avrupa'da siparişlere yetişebilmek için üç vardiya çalışan Toyota Türkiye, hibrit üretimini artırmayı planlıyor. Şirket, 2017'de 100 bin adedi hibrit olmak üzere toplam 186 bin adet C-HR üretimi gerçekleştirdi. Japon markanın, 2018 hibrit üretim hedefi 142 bin, toplam C-HR üretim hedefi ise 196 bin adet.Toyota Sakarya'da üretimini gerçekleştirdiği C-HR modelini 84 ülkeye ihraç ediyor. 2017'de 180 bin adet C-HR ihraç eden şirket, 2018 sonunda bu rakamı 190 bin adedin üzerine çıkarmayı planlıyor.



SAKARYALI AVRUPA'DA LİDERLİĞİ SEVDİ

Toyota'nın Sakarya fabrikasında ürettiği C-HR, liderlik koltuğunu sevdi. Nisan ayında 9 bin 853 adetle Avrupa'nın en çok satan hibrit otomobili olan C-HR, mayısta da bu unvanını korudu. C-HR satışları 10 bin 547 adede ulaşarak, Toyota Yaris modelini geçti. Böylece C-HR'ın yılın ilk beş ayındaki toplam satışları 49 bin 351 adede yükseldi. Yaris ile arasındaki farkı 1.147 adede indirdi.