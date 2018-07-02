Otonom rekabeti kamyona sıçradı

Otomobil devlerinin otonom rekabeti kamyonlara da sıçradı. Kamyon üreticileri de sürücüsüz araçlarını yollara çıkarmaya hazırlanıyor

Son beş yılda otonom otomobiller için 50 milyar euroluk yatırım yapıldı. Otomobil firmaları sürücüsüz otomobilleri 2020'den itibaren yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Ancak, kamyon üreticileri de boş durmuyor. Volvo Trucks, dünyanın ilk otonom kamyonunu 2020 sonrasına yetiştirmeye çalışıyor.

İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen Volvo Trucks İnovasyon Günleri'nde tanıtılan otonom teknolojisinin ağır kamyonda devrim yaratması bekleniyor. Sürücüsüz kamyonlar ilk etapta madenlerde, çöp toplamada, limanlarda kargo taşımasında ve özel otobanlarda kullanılabilecek. Şirket şu an otonom teknolojisini çöp kamyonlarında test ediyor. Sürücüsüz çöp kamyonu yeni bir alanda ilk kez kullanıldığında sensörler ve GPS yardımıyla sistem rotayı sürekli olarak izliyor ve haritalandırıyor. Kamyon daha sonra aynı alana girdiğinde, hangi yolu takip edeceğini ve hangi çöp kutusunda duracağını biliyor.

Otonom Volvo Trucks'ta otomatik direksiyon kontrolü, vites değiştirme, hız, yolda aniden bir engelin ortaya çıkması halinde otomatik fren sorunsuz işliyor.



ŞİMDİDEN HAZIR

Volvo Trucks, adaptif hız kontrolü, otomatik frenleme çarpışma uyarısı, sürücüde dikkatsizlik ve uyku belirtisi algılarsa uyarı desteği, şerit takip destekli dinamik direksiyon sistemi gibi akıllı güvenlik donanımlarıyla otonom teknolojisine zaten hazır.

Volvo Trucks Başkan Yardımcısı Helene Mellquist, araştırmalara göre kazaların yüzde 90'ının insan, yüzde 10'un ise araçtan kaynaklandığını söyledi. Volvo Trucks'ın sıfır kazayı hedeflediğini anlatan Mellquist, bunun için otonom teknolojisi üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Mellquist, ayrıca otonom kamyonların şirketlere kârlılık, güvenlik ve enerji verimliliği sağlayacağını da söyledi.



KAMYON ŞOFÖRLERİ SORUMSUZ

Volvo Trucks'ın yaptığı 'Hangi profesyoneller işlerinde sorumlu davranıyor?' anketinde kamyon şoförleri sonuncu oldu. Güney Kore'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, uçak pilotları yüzde 92'lik oranla işlerinde en sorumlu kişiler çıktı. Pilotları yüzde 91'lik oranla tren makinistleri, yüzde 84'le doktorlar, yüzde 83'le öğretmenler, yüzde 82'yle bankacılar, yüzde 67 inşaatçılar ve yüzde 54 ile kamyon sürücüleri izliyor.



10 KAZADAN 9'UNDA SÜRÜCÜ HATALI

Volvo Trucks tarafından 1969'dan bu yana yapılan incelemelerde 10 kazanın 9'unda şoför hatalı çıktı. Ağır vasıtayla meydana gelen trafik kazalarının yüzde 35-40'ı virajı alamamasından, yüzde 20'si karşı şeride girmesinden, yüzde 5-10'u hatalı sollamadan ve yüzde 15-20'si de takip mesafesinden kaynaklanıyor.



ELEKTRİKLİDE TESLA'YA RAKİP OLDU

Volvo Trucks, Tesla ve Daimler'in elektrikli ağır kamyonlarına FL Electric ve FE Electric modelleriyle karşılık verdi. Elektrikli kamyonlar 2019'da Avrupa'da satışa çıkacak. Araç, 27 tona varan brüt ağırlığıyla daha ağır şehir içi dağıtım ve çöp taşımacılığı işlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.