Fransız patron operasyon başlattı

Opel’i General Motors’tan satın alarak Avrupa’nın ikinci büyük otomobil üreticisi haline gelen PSA Grubu, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’deki operasyona da el attı

Opel Türkiye'nin İzmir Torbalı'daki fabrika arazisini sessiz sedasız satışa çıkaran Fransız Grup, genel müdürlüğü de İstanbul'a taşımaya hazırlanıyor. Grup, bünyesinde bulunan Peugeot, DS ve Opel'in yönetimlerini bir tek merkezde toplayacak. Ayrıca, Opel'deki bazı bölümlerin Peugeot ile birleştirilmesi de gündemde. Amaç ise markalar arasında sinerji yaratılması ve tasarruf sağlanması.

Sıkıntılı günler geçiren Peugeot-Citroen'in başına geçtikten sonra grubu kâra geçirmeyi başaran PSA CEO'su Carlos Tavares'in amacı Opel'i de kârlı bir marka yapmak.



İZMİR'İ ÜS SEÇMİŞTİ

Şirket 1989- 2000 arasında Vectra üretimini gerçekleştirdiği, günümüzde yedek parça, araç parkı, dağıtım merkezi ve genel merkez olarak kullandığı Torbalı'daki 66.5 dönümlük arazisini 36 milyon 576 bin liraya satışa çıkardı. Böylece, Opel'in yeniden Türkiye'de üretime geri dönüp dönmeyeceğine yönelik yapılan tartışmalar da sona erdi.

1989'da 40 milyon marklık yatırımla Türkiye'ye giriş yapan Opel, İzmir Torbalı'yı üs olarak seçti. 1990'da üretime başlayan tesiste, Vectra modelinin montajı gerçekleşiyordu. Kapasitesi 10 bin adet olan tesiste ilk yıl 1.156, 1992'de 9 bin adet, 1993'te 12 bin adet otomobil üretildi. Ancak ithalatın cazip hale gelmesiyle birlikte üretim adetleri gerilemeye başladı. 2000 sonunda ekonomik krizle birlikte üretimi durdurmak zorunda kalan Opel, montaj tesisini yedek parça deposu olarak kullandı.