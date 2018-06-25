Dünya otomobile doymuyor

Küresel otomobil pazarı yüzde 3.4 büyüdü. Ocaknisan döneminde dünyada 28.8 milyon adet araç satıldı. En büyük pazar 8 milyon 345 bin adetle Çin oldu

Yılın ilk dört ayında küresel araç satışları yüzde 3.4 artışla 28.8 milyon adede ulaştı. 2017'nin aynı döneminde küresel araç satışları 27.8 milyon adet olarak gerçekleşmişti. LMC Automotive verilerine göre, küresel pazar Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerdeki talep nedeniyle büyüdü. Ocak-nisan döneminde Çin'de 8 milyon 345 bin araç satıldı. Dünyanın en büyük pazarı Çin'i 5 milyon 458 bin adetle ABD, 1 milyon 878 bin adetle Japonya izledi. Yılın ilk dört ayında dünyanın en fazla satılan aracı Ford'un pickup modeli F-Serisi oldu. Yüzde 85'i ABD pazarında olmak üzere 336 bin adet F-Serisi satıldı. Son 10 yıl içinde F-Serisi satışları yarı yarıya artarak 652 bin adetten 1 milyon adete çıktı. Dünyada en fazla satılan ikinci araç ise 309 bin adetle Toyota Corolla oldu. Üçüncü sırada ise 291 bin adetle Volkswagen Golf bulunuyor. Corolla'nın en çok satıldığı ülke Çin olurken, Golf'un en çok satıldığı ülke Almanya.



DİZELİN PAYI GERİLEDİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, yılın ilk beş ayında binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4.78 azalarak 302 bin 311 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde 234 bin 645 adet binek otomobil, 67 bin 666 adet hafif ticari araç satıldı. Satılan otomobillerin yüzde 50.8'i sedan modellerden oluştu. Mayıs sonu itibarıyla 119 bin adet sedan satıldı. Dizelin payı yüzde 60.61'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65.12'ye yükseldi.



BURSALI CLİO 39'UNCU SIRADA

İLK dört ayda dünyada en fazla satılan 50 otomobil arasına Türkiye'de üretilen bir modelde girdi. Oyak Renault'un Bursa tesislerinde üretilen Clio, 128 bin 530 adet sattı. Clio, listede 39'uncu sırada yer aldı.



OCAK-mayıs döneminde Türkiye'de en çok satılan model ise 15 bin 837 adetle Renault Megane Sedan oldu. Fiat Egea 14 bin 309 adetle ikinci, Volkswagen Passat 9 bin 501 adetle üçüncü, Toyota Corolla 9 bin 192 adetle dördüncü, Honda Civic 9 bin 60 adetle beşinci sırada yer aldı.