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UFUK SANDIK
25 Haziran 2018, Pazartesi UFUK SANDIK

16 ülkenin çalışanlarına Türkiye eğitim verecek

BU yıl 135'inci yaşını kutlayan PPG, EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi'nin ilk iş geliştirme ve uygulama merkezini İzmir'de açtı. PPG'nin Türkiye ve Ortadoğu'daki tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan PPG İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi, toplamda 16 ülkeye boyahane ve süreç gelişimi konularında eğitim hizmeti verecek. Yaklaşık 2 milyon TL yatırımla hayata geçen ve her yıl bin 500 kişiye hizmet verilmesi planlanan PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi, açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yüzde 90 doluluk seviyesine ulaşmasıyla dikkat çekiyor.

2 MİLYONLUK YATIRIM
PPG Türkiye Ülke Müdürü Bülend Alpay, PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin hem Türkiye hem de PPG dünyası için çok önemli bir merkez olduğunun altını çizerek, "İşin mutfağı diye adlandırabileceğimiz merkezimiz, sektörde kalifiye ustaların yetiştirilebileceği en doğru yer" açıklamasını yaptı.

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