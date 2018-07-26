450 milyon euroluk ‘çekici’ yatırım

Amerikan otomotiv devi Ford Motor Company'nin ağır ticari araç üretim ve mühendislik merkezi Ford Otosan, kendisine ait ağır ticari araç markası Ford Trucks'la hedef büyüttü. Ford Trucks, yerli Cargo'dan sonra şimdi de uluslararası pazarlara uygun yeni bir çekici geliştirdi. Almanya'daki Hannover Ticari Araçlar Fuarı'nda dünya tanıtımı yapılacak çekici 1200 Ford Otosan mühendisi tarafından 5 yıllık çalışma sonunda üretildi. Geliştirilme sürecinde Türkiye dahil 5 ülkede 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşerek, tüketicilerin ihtiyaçları belirlendi.



YÜZDE 89 YERLİLİK

11 ülkede toplam 5 milyon kilometre test edilen yeni çekicideki yerlilik oranı yüzde 89. Çekicide Ford Otosan mühendislerinin geliştirdiği 500 bg'lik yeni motor ile arka aks kullanılıyor. 2020'den itibaren ise tasarım çalışmaları devam eden 16 ileri yerli şanzıman yeni çekici de kullanılacak. Böylece çekicideki yerlilik oranı yüzde 100'e yaklaşacak.

Ford Otosan, yerli motor için 100 milyon doları aşan, yerli şanzıman için 49.5 milyon euro yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca yeni boyahane için 15 milyon euro harcama yapıldı. Bütün bu yatırımlarla birlikte yeni çekici için yapılan toplam harcamanın 450 milyon euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Yeni çekici ile Ford Otosan, dev markaların yer aldığı uluslararası çekici pazarının sekizinci markası olacak. Bugün Avrupa'da 7 kız kardeş de denilen Scania, Volvo, DAF, Renault, Man, Mercedes-Benz, Iveco gibi markalar rekabet ediyor.



HEDEF 50 ÜLKE

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ekimde satışa sunulacak yeni çekicinin Ford Trucks'ın uluslararası büyüme stratejisinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Haydar Yenigün, "Ford Trucks ile 2010'da bir marka yolculuğuna çıktık. 2018 sonu itibarıyla 40, 2020'de ise 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.