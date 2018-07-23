Çay atıklarından oto parçası ürettiler

Cirosunun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayıran Ford Otosan, çay atıklarından alternatif iç gövde parçası üretti. Dünyada ilk olan bu projeden sonra şimdi de kahve atıkları üzerine çalışıyorlar

Dünyada Ar-Ge harcamaları son 10 yılda ikiye katlandı. 2017 sonunda Ar-Ge için 2 trilyon doların üzerinde harcama yapıldı. Ar-Ge harcaması yapan sektörlerin başında ilaç, teknoloji ve otomotiv geliyor. Türkiye'de de otomotiv en fazla Ar-Ge harcaması yapan sektörler arasında yer alıyor. En fazla Ar-Ge merkezi olan sektörler listesinde ise makine sektöründen sonra ikinci sırada bulunuyor. Bugün itibariyle Türkiye'deki 942 adet Ar-Ge merkezlerinden 121 adeti otomotiv firmalarına ait. Son yıllarda ciddi anlamda Ar-Ge'ye yatırım yapan otomotiv firmaları, önemli inovatif çalışmalara imza atıyor.

Cirosunun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayıran ve birçok yeni teknoloji geliştiren Ford Otosan, son olarak çay atıklarından alternatif iç gövde parçası geliştirdi. Şirket, böylece kaynak kullanımı ve atık oluşumunu azalttı. Ayrıca ürettiği yeni parçanın daha hafif olması nedeniyle daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük sera gazı emisyonuna sebep olmasını sağladı. Ford Otosan mühendisleri şimdi de kahve atıklarının da üretimde değerlendirilmesine yönelik bir proje üzerinde daha çalışmalarını sürdürüyor.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, atıkları değerlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri projenin dünyada ilk olduğunu söyledi. Proje ile seri üretime uygun dolgu malzemesi üretilerek çay atıklarının kompozit materyallerde değerlendirilmesi amaçlandığını anlatan Yenigün, şöyle devam etti: "Dünyada çay tüketimi en fazla olan ülkelerden olmamız bakımından en kolay bulunur atıklardan olan çaya odaklanan proje sayesinde, hem atıkların geri dönüştürülmesi ile hem de bu özel parçanın daha hafif olması sayesinde yakıt tüketimi azaltılarak doğaya çift yönlü fayda sağlanıyor."



YÜZDE 10 MALİYET AVANTAJI VAR

İç gövde parçasına katılan çay atıklarından elde edilen özel dolgu sayesinde parça başına maliyetin yüzde 5-10 azaltılması öngörülüyor. Ayrıca parçanın yüzde 20 daha hafif olması sayesinde aracın yakıt tüketiminin azalması ve karbon emisyonunun 4.0 g/km'a kadar düşürülmesi amaçlanıyor.



AR-GE BÜTÇESİ 512 MİLYON TL'YE ÇIKTI

1961'de Türk otomotiv sektöründeki ilk Ar-Ge çalışmalarını başlatan ve kuruluşundan bugüne Ar-Ge yatırımlarına kesintisiz devam eden Ford Otosan'ın Ar-Ge bütçesi son üç yılda yüzde 40 arttı. 2015'de 388 milyon TL olan Ar-Ge bütçesi, 2016'da 465 milyon TL, 2017'de ise 512 milyon TL'ye ulaştı.



MALZEMENİN DAYANIKLILIĞI ARTTI

Proje kapsamında çay atıkları karbonizasyon, küçültme, kurutma, harmanlama ve enjeksiyonlu kalıplama işlemlerinden geçiriliyor. Otomobillerde kullanılan iç gövde malzemesinin hammaddesi Polipropilen içerisine tebeşir tozu yerine bu özel süreçlerden geçirilmiş çay atıklarından elde edilen özel dolgu malzemesi ekleniyor. Çay atıklarının fiziksel performansı tebeşir tozuna göre yüzde10-15 daha iyi."