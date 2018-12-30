Otomotiv ihracatında rekor geliyor

Otomotiv sanayisi 2018’in ilk 11 ayında 1 milyon 427 bin adet üretim yaptı. Üretimin yüzde 85’i ihraç edilirken, gelir 29.7 milyar dolara çıktı. Yıl sonunda ihracatın 31 milyar doları yakalaması bekleniyor

Otomotiv sanayisi, iç pazarda yaşanan daralmaya karşın ihracatta önemli başarılara imza attı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2018 yılı Ocak- Kasım dönemi verilene göre, toplam üretimde 1 milyon 427 bin 157 adet rakamına ulaşan otomotiv sanayisi, bu rakamın 1 milyon 219 bin 174 adedini ihraç etti. Yani üretimin yüzde 85'i yurtdışına satıldı.



810 BİN ARAÇLIK İHRACAT

Bu dönemde toplam üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalırken, otomobil üretimi yüzde 10 azalarak 944 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 5 oranında azalarak 810 bin 54 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 34 azalarak 561 bin 639 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 32 oranında daraldı ve 425 bin 478 adet olarak kayıtlara geçti.

Toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 219 bin 174 adet, otomobil ihracatı ise 810 bin 54 adet oldu. Otomotiv ihracatı paritedeki değişim ve artan katma değer sebebiyle dolar bazında yüzde 12 artarken, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 29.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 11.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise 9,6 milyar euro oldu.



AĞIR TİCARİ YÜZDE 10 ARTTI

OSD'nin açıkladığı ocak-kasım dönemi verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubundaki azalma da yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ağır ticari grubunda ise üretim yüzde 10 seviyesinde arttı. 2018 yılı Ocak- Kasım dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 27 azaldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti.